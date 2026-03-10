Suryakumar Yadav: বিশ্বকাপ জিতিয়েও বাদ পড়লেন সূর্যকুমার যাদব, নতুন নেতা বেছেই আগুনে স্কোয়াড ঘোষণা

Suryakumar Yadav: বিশ্বকাপ জিতিয়েও বাদ পড়লেন সূর্যকুমার যাদব, নতুন নেতা বেছেই আগুনে স্কোয়াড ঘোষণা
ICC T20 World Cup 2026 Team of the Tournament: বিশ্বকাপের পরেই ঘোষণা হল দলের। বাদ পড়লেন খোদ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। বেছে নেওয়া হল নতুন অধিনায়ক
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতকে বিশ্বকাপ জিতিয়েও বাদ পড়লেন সূর্যকুমার যাদব (Suryakumar Yadav)। অধিনায়ক হিসেবে সূর্য ভালো কাজ করেছেন কাপযুদ্ধে। দলের ব্যাটিং অর্ডারে যেমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি, তেমনই হাই-প্রেসার ম্যাচে বোলারদের পরিবর্তনও ভালো ভাবেই সামলেছেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে ভারতের উদ্বোধনী ম্যাচে দুরন্ত ইনিংস খেলার পর অধিনায়ক কিন্তু ব্যাট হাতে ব্যর্থই হয়েছেন। সূর্যকুমার ৮৪* রান করেছিলেন ইউএসএ-র বিরুদ্ধে। এরপর বিশ্বকাপে সূর্যর স্কোর ছিল যথাক্রমে, ১২, ৩২, ৩৪, ১৮, ৩৩, ১৮, ১১ এবং ০। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরেই কাপযুদ্ধের সেরা একাদশ বেছে নিল আইসিসি (ICC T20 World Cup 2026 Team of the Tournament)। সেই দলেই সুযোগ পেলেন না সূর্য। কিংবদন্তি ইয়ান বিশপ, নাতালি জার্মানোস, ইয়ন মর্গ্যান (সম্প্রচারক), গৌরব সাক্সেনা (আইসিসি প্রতিনিধি) এবং রেক্স ক্লেমেন্টাইন (ক্রীড়া সাংবাদিক) মিলে বেছে নিয়েছেন এই টিম। দলে রয়েছেন চার ভারতীয়।
টুর্নামেন্টের সেরারা যা করেছেন
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন সঞ্জু স্যামসন। দলের প্রয়োজনে ফাইনাল-সেমিফাইনাল এবং ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে ব্যতিক্রমী ইনিংসে জ্বলে উঠেছিলেন। শুরুতে স্যামসন প্রথম একাদশে জায়গা পাননি। কিন্তু তিন সুযোগেই করেছেন কিস্তিমাত। ওপেনিংয়ে তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন ঈশান কিষান। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওপেন করে অসাধারণ ৭৭ রান করেছিলেন। ফাইনালে ছিল অসাধারণ হাফ সেঞ্চুরি। ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসে তিন নম্বরে মানিয়ে নেন নিজেকে। তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে দলে আছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া ব্যাট-বলের অবদানের জন্য অলরাউন্ডার হিসেবে তিনিই। বিশ্বকাপে 'কুংফু পাণ্ডিয়া' ব্যাট হাতে দু'টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিধ্বংসী স্পেল করেছেন, যাঁর মধ্যে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ২৮ বলে ৫২ রানও রয়েছে। মোট ৯ উইকেট নিয়েছেন।
বুমরা চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে টিমে। ফাইনালে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন দুর্দান্ত বোলিং করে। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৯৩.২৯। তিনি পাকিস্তানের বিপক্ষে ওপেনার হিসেবে ৭৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন এবং তারপর ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন নম্বরে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন, যার মধ্যে ফাইনালে হাফ সেঞ্চুরিও ছিল। পান্ড্য হলেন তৃতীয় ভারতীয় খেলোয়াড়, ব্যাট ও বলের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই অলরাউন্ডারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পান্ড্য ব্যাট হাতে দুটি হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিধ্বংসী স্পেল করেছিলেন, যার মধ্যে নামিবিয়ার বিপক্ষে ২৮ বলে ৫২ রান ছিল, এবং তিনি মোট নয়টি উইকেটও নিয়েছিলেন। বুমরাহ হলেন দলের চতুর্থ ভারতীয় খেলোয়াড়। ফাইনালের প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ টুর্নামেন্টের যুগ্মভাবে শীর্ষ উইকেটশিকারি হয়েছেন ৮ ম্যাচে ১৪ শিকার করে। ফাইনালে ১৫ রান দিয়ে চার উইকেট নিয়েছেন এবং পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে ৬.২১ ইকোনমি ছিল তাঁর। আইসিসি-র টুর্নামেন্টের সেরা দলে পাকিস্তানের সাহেবজাদা ফারহানও আছেন। যিনি ৩৮৩ রান করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানশিকারি ছিলেন। শ্রীলঙ্কা এবং নামিবিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর গড় ৭৬.৬০ ছিল। দু'টি সেঞ্চুরিও করেছেন। মজার বিষয় হল নিউ জিল্যান্ডের ফাইনাল খেললেও, দলের কেউ সুযোগ পাননি টিমে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর টুর্নামেন্টের সেরা দল
সাহেবজাদা ফারহান (পাকিস্তান), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ঈশান কিষান, আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), হার্দিক পাণ্ডিয়া, উইল জ্যাকস, জেসন হোল্ডার, জসপ্রীত বুমরা, লুঙ্গি নিদি, আদিল রশিদ এবং ব্লেসিং মুজারাবানি। দলের দ্বাদশ খেলোয়াড়: শ্যাডলি ভ্যান শালকউইক
