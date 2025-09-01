English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ICC Women's World Cup 2025 Prize Money: ২৯৭% বাড়ল পুরস্কারমূল্য! মাথা ঘোরানো টাকার ঘোষণা জয়ের, বিশ্বকাপ জিতলে মিলবে কত?

ICC Women's World Cup 2025 Prize Money: মেয়েদের বিশ্বকাপে ২৯৭% বাড়ল পুরস্কারমূল্য! মাথা ঘোরানো টাকার ঘোষণা করল জয়ের আইসিসি। জানুন এবার বিশ্বকাপ জিতলে কত পাবেন হরমনপ্রীত কৌররা!

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 1, 2025, 04:12 PM IST
ICC Women's World Cup 2025 Prize Money: ২৯৭% বাড়ল পুরস্কারমূল্য! মাথা ঘোরানো টাকার ঘোষণা জয়ের, বিশ্বকাপ জিতলে মিলবে কত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (International Cricket Council) ল্যান্ডমার্ক সিদ্ধান্তে চমকে গেল বাইশ গজ! আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কা যুগ্মভাবে আয়োজন করবে মেয়েদের ওডিআই বিশ্বকাপ (ICC Women's World Cup 2025)। আর এবার ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা শো-পিস ইভেন্টে রেকর্ড পুরষ্কার পুলের কথা জানানো হয়েছে (ICC Women's World Cup 2025 Prize Money)। 

Add Zee News as a Preferred Source

২৯৭% বাড়ল পুরস্কারমূল্য! 

২০২২ সালে নিউ জিল্যান্ডে শেষবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেয়েদের ওডিআই বিশ্বকাপ। সেবার আইসিসি-র অনুমোদিত মোট পুরস্কারমূল্য ছিল ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যা ৩০ কোটি টাকা)। আর এবার আট দেশীয় মার্কি টুর্নামেন্টের মোট পুরস্কারমূল্য ধার্য করা হয়েছে ১৩.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১২২ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৫৬ কোটি টাকা)! ২৯৭% বাড়ল পুরস্কারমূল্য! দু'বছর আগে ভারতে অনুষ্ঠিত পুরুষ ওডিআই বিশ্বকাপের চেয়েও যা অনেকটাই বেশি। সেবার আইসিসি-র অনুমোদন করেছিল ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৮ কোটি টাকা)। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বিশ্বকাপে অতিরিক্ত ৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল!

আরও পড়ুন: রাজস্থান থেকে 'লাথি মেরে বার করা হল'! 'রাজকীয়' প্রত্যাবর্তনের তিক্ততা নিয়ে বিস্ফোরক কিংবদন্তি...

পুরস্কারমূল্যের ভাগ

মেয়েদের ওডিআই বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নরা পাবে ৪.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৯ কোটি টাকা)। ২০২২ সালে কাপযুদ্ধ জিতে অস্ট্রেলিয়া যে টাকা পেয়েছিল, তার থেকে ২৩৯% বেশি। রানার্স পাবে ২.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৯ কোটি টাকা), যা তিন বছর আগের ইংল্যান্ডের পাওয়া টাকার তুলনায় ২৭৩ % বেশি। দুই পরাজিত সেমিফাইনালিস্টদের প্রত্যেকে ১.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯ কোটি টাকা) পাবে। যা আগের সংস্করণে ছিল ৩০০,০০০ মার্কিন ডলার (প্রায় ২.৬৪ কোটি টাকা) ছিল। মানে চার গুণেরও বেশি বাড়ল। গ্রুপ-পর্বের অংশগ্রহণকারীদের  জন্য ২৫০০০০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি টাকা) নিশ্চিত। যেখানে প্রতিটি গ্রুপ-পর্বের গণ্ডি পার করলেই বিজয়ীরা ৩৪৩১৪ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা) পাবে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থান অধিকারী দলগুলিও প্রত্যেকে ৭০০০০০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬ কোটি টাকা) পাবে, যেখানে সপ্তম এবং অষ্টম স্থান অধিকারী দলগুলি ২৮০০০০ মার্কিন ডলার (প্রায় ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা) পাবে।

আরও পড়ুন: গম্ভীরের সংসারে অশান্তি, এশিয়া কাপে একসঙ্গে যাচ্ছে না টিম! চলে এল বিরাট আপডেট...

জয় শাহের বাজিমাত

বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ আইসিসি চেয়ারম্যান হয়ে জয় শাহ ইতিহাস লিখেছেন গতবছর। তিনি চেয়ারে বসে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর চোখে পুরুষ-মহিলা সব ক্রিকেটই সমান। বিশেষ করে ২০২৪ সালের মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বেতন সমতা প্রবর্তনের পর, মহিলা ক্রিকেটের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য আইসিসি'র কৌশল স্পষ্ট। জয় আইসিসি-র রেকর্ড পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করে বলেন, 'এই ঘোষণা নারী ক্রিকেটের যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পুরস্কারমূল্যের চারগুণ বৃদ্ধি নারী ক্রিকেটের জন্য এক যুগান্তকারী মুহূর্ত এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির প্রতি আমাদের স্পষ্ট অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে। আমাদের বার্তা খুবই সহজ। নারী ক্রিকেটারদের অবশ্যই জানতে হবে যে, তারা যদি এই খেলাটি পেশাদার ভাবে বেছে নেয়, তবে তাদের সঙ্গে পুরুষদের সমান আচরণ করাই হবে। এই উত্থান এক বিশ্বমানের আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ করার কথাই বলে। পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড় এবং ভক্তদের অনুপ্রাণিত করার আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে। নারী ক্রিকেট একটি উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বমুখী পথে রয়েছে, এবং এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত যে, এই গতি আরও ত্বরান্বিত হবে। আমরা সকল স্টেকহোল্ডার, ভক্ত, মিডিয়া, অংশীদার এবং সদস্য বোর্ডকে নারী ক্রিকেটকে চ্যাম্পিয়ন করতে এবং এটিকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি এবং সম্মান নিশ্চিত করতে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।'

মোট প্রাইজ পুল

মোট প্রাইজ পুল - ১৩. ৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৩৯ কোটি ৫০ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৪৪ টাকা)
চ্যাম্পিয়ন- ৪.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১৯ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৮ হাজার ২৭২ টাকা)
রানার্স- ২.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৯ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৯৭.১০ টাকা)
সেমি-ফাইনালিস্ট- ১.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৩০ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৪৮.৪৭ টাকা)
গ্রুপ পর্যায়ে ম্যাচ জিতলে- ৩৪ হাজার ৩১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৩০ লক্ষ ২৬ হাজার ৩৬৯.৫৫ টাকা)
প্রতি দলের নিশ্চিত - ২৫০০০০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ ৫১ হাজার ০৮৭.৫০ টাকা)

আরও পড়ুন: 'আমি ছেড়ে চলে যাব...'! দলীপে নামার আগে অবসর নিয়ে বিস্ফোরক 'ব্রাত্য' শামি... 

জোড়া ঘোষণা

গত ১৯ অগস্ট মুম্বইতে মহিলা জাতীয় দলের নির্বাচকরা, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের সঙ্গেই মেয়েদের বিশ্বকাপ স্কোয়াডেরও ঘোষণা করেছে। বিশ্বকাপের আগে, ভারত ১৪, ১৭ এবং ২০ সেপ্টেম্বর তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে। প্রথম দু'টি ম্যাচ পঞ্জাবের মুল্লানপুরে অনুষ্ঠিত হবে এবং শেষ ম্যাচটি নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের জন্য ভারতের দল

হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ-অধিনায়ক), প্রতিকা রাওয়াল, হারলিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, জেমিমা রড্রিগেস, রেণুকা সিং ঠাকুর, অরুন্ধতী রেড্ডি, রিচা ঘোষ (উইকেটকিপার), ক্রান্তি গৌড়, সায়ালি সাতঘরে, রাধা যাদব, শ্রী চরণি, যস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক) ও  স্নেহ রানা

মহিলা বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল

হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (ভিসি), প্রতিকা রাওয়াল, হারলিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, জেমিমা রড্রিগেস, রেণুকা সিং ঠাকুর, অরুন্ধতী রেড্ডি, রিচা ঘোষ (উইকেটকিপার), ক্রান্তি গৌড়, আমানজোত কৌর, রাধা যাদব, শ্রী চরণি, যস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক) ও  স্নেহ রানা। স্ট্যান্ড বাই: তেজল হাসাবনিস, প্রেমা রাওয়াত, প্রিয়া মিশ্র, উমা ছেত্রী, মিন্নু মানি, সায়ালি সাতঘরে

আরও পড়ুন: ৪১৫৮৮ রান + ৯০ সেঞ্চুরি, বিশ্বকাপজয়ী লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে ! প্রার্থনায় গোটা দেশ...
 
ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ জিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান এই আট দল মেয়েদের বিশ্বকাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। শেষবার ২০২২ সালে নিউ জিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত মেয়েদের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে, ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। সাতবার মেয়েদের বিশ্বকাপ জিতেছে অজিরা। টুর্নামেন্টের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল দলও তারা।

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
icc women's t20 world cup prize moneyicc womens world cup 2025icc t20 world cup prize money
পরবর্তী
খবর

Rahul Dravid-Rajasthan Royals: রাজস্থান থেকে 'লাথি মেরে বার করা হল'! 'রাজকীয়' প্রত্যাবর্তনের তিক্ততা নিয়ে বিস্ফোরক কিংবদন্তি...
.

পরবর্তী খবর

Budbud Shocker: স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পর্কে জড়ানোই কাল হল! মর্মান্তিক পরিণতি বিধবার