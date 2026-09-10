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WATCH: ৪৭ বছর ১৬৭ দিন বয়সে ইতিহাস! হাতযশেই হেডলাইনে ইমরান তাহির, ঘূর্ণিঝড়ে প্রতিপক্ষ মুছে গেল...

 Imran Tahir T20 Records: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইমরান তাহিরের সাম্প্রতিক পাঁচ উইকেট নিলেন। তাঁর কেরিয়ারে এই নিয়ে ষষ্ঠবার এবং ৪০ বছর বয়স পার করেও চতুর্থবারের মতো এমন কৃতিত্ব অর্জন করলেন।  

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 10, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:48 PM IST
WATCH: ৪৭ বছর ১৬৭ দিন বয়সে ইতিহাস! হাতযশেই হেডলাইনে ইমরান তাহির, ঘূর্ণিঝড়ে প্রতিপক্ষ মুছে গেল...
Image Credit: সেই চেনা দৌড়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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