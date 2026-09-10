/WATCH: ৪৭ বছর ১৬৭ দিন বয়সে ইতিহাস! হাতযশেই হেডলাইনে ইমরান তাহির, ঘূর্ণিঝড়ে প্রতিপক্ষ মুছে গেল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাত বছর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাট চুকিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে বিশ্ব জুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তিনি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। ৪৭ বছরেও রেকর্ড করতে জানেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন স্টার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকে আবারও মনে করিয়ে দিলেন যে, বয়সের ভার তাঁর উইকেট শিকারের খিদে বিন্দুমাত্র কমাতে পারেনি। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হয়ে দুর্দান্ত স্পেল উপহার দিয়েছেন। ঐতিহাসিক পারফরম্যান্সে তাহির এখন পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৫ উইকেট নেওয়া সবচেয়ে প্রবীণ খেলোয়াড়ের রেকর্ড করলেন। সেন্ট লুসিয়া কিংস ১১৯ রানে অল আউট হওয়ার ম্যাচে তাহির ১৭ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন। তাহিরের ঘূর্ণির জালেই ম্যাচের মোড় পুরোপুরি ঘুরে যায়।
কেমন ছিল ম্যাচে তাহিরের পারফরম্য়ান্স
গায়ানার প্রোভিন্স স্টেডিয়ামে টস জিতে সেন্ট লুসিয়া কিংস প্রথমে ব্য়াট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ১১৯ রানে তাদের গুটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাহির। নির্দিষ্ট কোটার ৪ ওভার বল করে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নেন। অভিজ্ঞ লেগ-স্পিনার তাঁর প্রথম দুই ওভারেই কামিল পুরান ও রস্টন চেসকে আউট করে জোড়া আঘাত হানেন এবং পরে ফিরে এসে প্রতিপক্ষের টেইলএন্ডারদের ডাগআউটে ফেরান। একই ওভারে ম্যাকেনি ক্লার্ক ও ম্যাথিউ ফোর্ড বোল্ড হন এবং জশুয়া বিশপ এলবিডব্লিউর ফাঁদে পা দিয়ে তাহিরের পঞ্চম শিকার হন। এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল কুক আইল্যান্ডসের স্পিনার টোমাকানুতে রিটাওয়ারের দখলে। ২০২২ সালে ৪৬ বছর ২৯৯ দিন বয়সে ফিজির বিরুদ্ধে ১৯ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। গতবছর ৪৬ বছর ১৪৮ দিন বয়সে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের বিপক্ষে ২১ রানে ৫ উইকেট নিয়ে তাহির আগেই তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিলেন। আর এখন ৪৭ বছর ১৬৭ দিন বয়সে তিনি সেই রেকর্ডকে আরও উঁচুতে নিয়ে গেলেন। চার উইকেটে গায়ানার জেতা ম্যাচে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুহূর্তই ছিল তাহিরের রেকর্ড। সেন্ট লুসিয়াকে ১১৯ রানে আটকে দেওয়ার পর ওয়ারিয়র্স ১৮.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়।
পুরুষদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বয়সে ৫ উইকেট নেওয়া ক্রিকেটার
ইমরান তাহির — ৪৭ বছর ১৬৭ দিন — ৫/১৭ (প্রতিপক্ষ: সেন্ট লুসিয়া কিংস, ২০২৬)
তোমাকানুতে রিতাওয়া — ৪৬ বছর ২৯৯ দিন — ৫/১৯ (প্রতিপক্ষ: ফিজি, ২০২২)
ইমরান তাহির — ৪৬ বছর ১৪৮ দিন — ৫/২১ (প্রতিপক্ষ: অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস, ২০২৫)
ইমরান তাহির — ৪৪ বছর ৩২৩ দিন — ৫/২৬ (প্রতিপক্ষ: খুলনা টাইগার্স, ২০২৪)
প্রকাশ মিশ্র — ৪৪ বছর ১৬৫ দিন — ৫/১৬ (প্রতিপক্ষ: ক্রোয়েশিয়া, ২০২৩)
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