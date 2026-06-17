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IND vs AFG 2nd ODI: ওয়েন ডান ক্যাপ্টেন; ২২ চারে ১৫৪ করে গিল জিতলেন দিল, আফগানদের মেরে তক্তা করে ভারতের ৪০২

IND vs AFG 2nd ODI: ফুটবল বিশ্বকাপ; ৪ বছরে একবার আসে। আর ক্রিকেট তো দেখতে গেলে সারা বছরই চলে। কিন্তু ফুটবলের ভরা বাজারে শিরোনামে ভারতীয় ক্রিকেট। 

Written BySUBHAPAM SAHA
Published: Jun 17, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:05 PM IST
IND vs AFG 2nd ODI: ওয়েন ডান ক্যাপ্টেন; ২২ চারে ১৫৪ করে গিল জিতলেন দিল, আফগানদের মেরে তক্তা করে ভারতের ৪০২
Image Credit: দুই বন্ধুর প্রলয়

About the Author

SUBHAPAM SAHA

SUBHAPAM SAHA

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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