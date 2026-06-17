/IND vs AFG 2nd ODI: ওয়েন ডান ক্যাপ্টেন; ২২ চারে ১৫৪ করে গিল জিতলেন দিল, আফগানদের মেরে তক্তা করে ভারতের ৪০২

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লখনউয়ের একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চলছে ভারত-আফগানিস্তান চলতি ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ (IND vs AFG 2nd ODI)। হাশমাতুল্লাহ শহিদি টস জিতে শুভমন গিলদের (Shubman Gill) ব্যাট করতে পাঠান। আর ভারত ৫০ ওভারে তুলল ৪০২ রান! ওডিআই-তে এই নিয়ে ভারত আট বার ৪০০-র বেশি রান তুলল...
এদিন যশস্বী জয়সওয়াল এবং রোহিত শর্মা ওপেন করতে নেমেছিলেন। যশস্বী ৯ বলে মাত্র ৪ রান করেই ফিরে যান। এরপর ছিল রোহিত ধামাকা। ৫৬ মিনিট ক্রিজে থেকে ছয় চার ও দুই ছক্কায় ৩৯ বলে ৪৮ রানের ইনিংস খেলে রশিদ খানের বলে বোল্ড হয়ে ফিরে যান প্রাক্তন ক্যাপ্টেন। আগ্রাসী হতে গিয়ে অল্পের জন্য় হাফ-সেঞ্চুরি মাঠে রেখে আসেন তিনি। আর এরপর ছিল দুই ছোটবেলার বন্ধু শুভমন ও ঈশান কিশনের ঝড়। তৃতীয় উইকেটে তাঁরা ২২৪ রান তুলেছেন স্কোরবোর্ডে। শুভমন ১১০ বলে ১৫৪ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেছেন। ২২ চার ও দুই ছক্কা হাঁকিয়ে ছিলেন তিনি। ওডিআই ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রথম সেঞ্চুরি করলেন শুভমন। ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে তাঁর নবম শতরান এটি। ঈশান ৭৯ বলে ১২৫ রান করেছেন। উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ১৪ চার ও ৭ ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। ওডিআই কেরিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি চলে আসে ঈশানের।
টি-টোয়েন্টির মেজাজে খেলেই এদিন আফগানদের মেরে তক্তা করে দিল ভারত। তবে শেষটা ভারতের ততটা ভালো হয়নি। পাঁচে নেমে শ্রেয়স আইয়ার ২৪ বলে ২৬ রান করেছিলেন। ছয়ে নামা রাহুল খাতাই খুলতে পারেননি। এরপর সাতে নেমে ওয়াশিংটন সুন্দর ১৯ রান করেছিলেন। এরপর শেষের চার ব্যাটার মাত্র ১৪ রান জুড়েছিলেন মিলিত ভাবে। গত ১৩ জুন সিরিজের প্রথম ওডিআই খেলেছিল দুই দল। ধরমশালায় বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ভারত ১৩ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছিল। সেদিনও শুভমন ছিলেন দারুণ ফর্মে। রান তাড়া করতে নেমে ৬৬ বলে ৮৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। অধিয়ানক গিল বারবার জিতছেন দিন। দেখা যাক ভারত এবার কত তাড়াতাড়ি আফগানিস্তানের গল্প শেষ করে দিতে পারে!
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