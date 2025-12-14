English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India Vs Pakistan: যুব বিশ্বকাপে পাকিস্তানের উপর 'দাদাগিরি'! কনিষ্কের দাপটে ৯০ রানের বিশাল জয়

U19 Asia Cup 2025: অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতের জয়জয়কার! কনিষ্ক চৌহানের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের (৪৬ রান, ৩/৩৩) সৌজন্যে পাকিস্তান ৯০ রানে পরাজিত। অ্যারন জর্জের ৮৫ রানের পর দীপেশ দেবেন্দ্রনের (৩/১৬) দুর্দান্ত বোলিংয়ে ২৪০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান মাত্র ১৫০ রানে গুটিয়ে যায়।

রজত মণ্ডল | Updated By: Dec 14, 2025, 09:55 PM IST
India Vs Pakistan: যুব বিশ্বকাপে পাকিস্তানের উপর 'দাদাগিরি'! কনিষ্কের দাপটে ৯০ রানের বিশাল জয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত-পাকিস্তান মানেই ক্রিকেটে ধুন্ধুমার। আর সেটা যদি হয় বিশ্বকাপ বা এশিয়া কাপের মতো মঞ্চ, তাহলে তো কথাই নেই! রবিবার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে সেই চিরাচরিত উত্তেজক ম্যাচে ফের একবার বাজিমাত করল ভারত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে একেবারে ধরাশায়ী করে ৯০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল ভারতের তরুণ ব্রিগেড। আর এই বিরাট জয়ের নেপথ্যে প্রধান কারিগর হলেন অলরাউন্ডার কনিষ্ক চৌহান। ব্যাট-বল দুই বিভাগেই যিনি এমন আগুন ঝরালেন যে পাক ব্রিগেডকে কার্যত গুটিয়ে যেতে হল মাত্র ১৫০ রানে।

এশিয়া কাপের গ্রুপ 'এ' পর্বের এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল পাকিস্তান। শুরুতে দুই ওপেনার আয়ুষ মাত্রে (Ayush Mhatre) এবং অ্যারন জর্জ (Aaron George) দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করেন। ক্যাপ্টেন মাত্রে ২৫ বলে ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ভিত তৈরি করে দেন। কিন্তু আসল ইনিংসটা এল জর্জের ব্যাট থেকে। তিনি ৮৫ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে দলের স্কোরকে এগিয়ে নিয়ে যান। তবে আসল চমক দেখালেন সেই কনিষ্ক চৌহান। টেল-এন্ডে ব্যাট করতে নেমে তাঁর ৪৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস ভারতকে একটি লড়াকু স্কোরে পৌঁছতে সাহায্য করে। একাধিক উইকেট খোয়ালেও, কনিষ্কের তিনটি বিশাল ছক্কা ভারতের রানকে ৪৬.১ ওভারে ২৪০-এ নিয়ে যায়।

২৪১ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই হোঁচট খায় পাকিস্তান। দীপেশ দেবেন্দ্রন (Deepesh Devendran)-এর মারাত্মক বোলিংয়ের সামনে পাক ব্যাটিং লাইনআপের টপ অর্ডার ভেঙে পড়ে। মাত্র ৩০ রানের মধ্যে ৪ উইকেট খুইয়ে একেবারে কোণঠাসা হয়ে যায় তারা। এরপর হুঁজাইফা আহসান (Huzaifa Ahsan) কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও, তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। একাই ৮৩ বলে ৭০ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন হুঁজাইফা।

তবে ভারতের এই তরুণ অলরাউন্ডার কনিষ্ক চৌহান শুধু ব্যাটেই নয়, বল হাতেও বুঝিয়ে দিলেন কেন তিনি দলের সম্পদ। নিজের অফ-স্পিন দিয়ে পাক মিডল অর্ডারে ফাটল ধরালেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পার্টনারশিপ ভাঙার পাশাপাশি তিনি একাই তুলে নেন ৩টি উইকেট (৩/৩৩)। অন্যদিকে, দীপেশ দেবেন্দ্রনও কম যাননি। তিনি মাত্র ১৬ রান খরচ করে ৩টি উইকেট নিয়ে পাকিস্তানের পরাজয়কে নিশ্চিত করে দেন। ৪১.২ ওভারেই পাকিস্তানের ইনিংস ১৫১ রানে গুটিয়ে যায়।

এই জয়ের ফলে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতের অবস্থান আরও মজবুত হলো। তবে মাঠের ভেতরের উত্তেজনার বাইরেও একটি বিষয় ছিল চোখে পড়ার মতো। সম্প্রতি এশিয়া কাপে দেখা যাওয়া প্রোটোকল মেনে এদিন টস কিংবা ম্যাচ শেষের পর কোনো দলের খেলোয়াড় একে অপরের সঙ্গে হাত মেলায়নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বিশ্ব মঞ্চে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ভারতের এই দাপুটে পারফরম্যান্স প্রমাণ করে দিল যে জুনিয়র টিম ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ একেবারে সুরক্ষিত। কনিষ্ক চৌহান এবং অ্যারন জর্জের মতো তারকারা যে সিনিয়র দলে ঢোকার জন্য প্রস্তুত, এই ম্যাচেই তারা সেই বার্তা দিয়ে রাখল।

