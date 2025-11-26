Guwahati Test Match: পঁচিশ বছর পর দেশের মাটিতে 'হিউমিলিয়েশন': গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ে এখন 'স্ক্যানারে' হেডস্যার

Guwahati Test Match: পঁচিশ বছর পর দেশের মাটিতে 'হিউমিলিয়েশন': গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ে এখন 'স্ক্যানারে' হেডস্যার
India vs South Africa: গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪৪৮ রানে লজ্জাজনক পরাজয়ে ভারতীয় দল টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হল। হ্যারমারের ৬ উইকেট ও মার্করামের ৯ ক্যাচে প্রোটিয়ারা ২৫ বছর পর ভারতের মাটিতে সিরিজ জিতল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুয়াহাটির মাটি সাক্ষী থাকল এক নজিরবিহীন 'অপমানের'। ৪৬৮ রানের পাহাড় প্রমাণ টার্গেট তাড়া করতে নেমে গোটা ভারতীয় দল অলআউট— মাত্র ১৪০ রানে! হ্যাঁ, ঠিকই শুনছো, ৪৪৮-এর বিরাট ব্যবধানে হার। দেশের মাটিতে এমন লাঞ্ছনা ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে বিরলতম। আর এই বিপর্যয়ের সাথে সাথেই প্রোটিয়ারা পঁচিশ বছরের খরা কাটিয়ে সিরিজ জিতে নিল ২-০ ব্যবধানে।
ঘরের মাঠে 'হোয়াইটওয়াশ' হওয়াটা এখন প্রায় অতীত। শেষ কবে এমনটা ঘটেছে? উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন। গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকা এসে বুঝিয়ে গেল, ভারত এখন আর ঘরের মাঠে অপরাজেয় নয়। ১৯৯৯-২০০০ সালের পর এই প্রথম ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা।
হ্যারমারের ঘূর্ণি, মার্করামের 'নয় ক্যাচ'
এই মহা বিপর্যয়ের প্রধান স্থপতি কে? ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা তো আছেই, কিন্তু প্রোটিয়াদের স্পিনার সাইমন হ্যারমারের (Simon Harmer) নাম না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। ডে-৫-এর সকালে তিনি ছিলেন যেন এক মৃত্যুদূত। একের পর এক নিখুঁত লাইন-লেন্থে গুঁড়িয়ে দিলেন ভারতের ব্যাটিং অর্ডারের শেষ ভরসাটুকু। ঋষভ পন্থ (Stand-in captain) মাত্র ১৩ রানে আউট, সঙ্গে কুলদীপ যাদব এবং ধ্রুব জুরেলকেও ফেরালেন একই ওভারে। গোটা ইনিংসে তাঁর ঝুলিতে ৬টি উইকেট।
তবে ম্যাচের শিরোনামে থাকবে ফিল্ডার এইডেন মার্করামের (Aiden Markram) নামও। স্লিপ থেকে তাঁর নেওয়া ৯টি ক্যাচ, যা একটি টেস্টে কোনও ফিল্ডারের সর্বোচ্চ ক্যাচের নজির। একদিকে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ফিল্ডিংয়ে ইতিহাসের পাতা লিখছে, অন্যদিকে তখন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যাট যেন ব্যাটন ধরতে ভুলে গেছে।
কোচ গম্ভীরের ভবিষ্যৎ কী?
এই বিশাল ব্যবধানে হার আর সিরিজ খোয়ানোর ধাক্কা এসে সরাসরি পড়েছে ড্রেসিংরুমের দায়িত্বে থাকা হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের (Gautam Gambhir) ওপর। এই নিয়ে শেষ দুটি সিরিজে ঘরের মাঠে 'হোয়াইটওয়াশ'— তাঁর কোচিংয়ের কৌশল এবং দল নির্বাচনের ওপর ইতিমধ্যেই প্রশ্নচিহ্ন উঠতে শুরু করেছে।
