/জিতেই ৬০০ টেস্টের মাইলস্টোন ভারতের, সুতারের ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ে গলে উড়ে গেল শ্রীলঙ্কা, WTC পয়েন্ট টেবলে এখন কোথায় গিলরা?

ভারত ৪৬২ ও ১৯৩
শ্রীলঙ্কা ২৮৪ ও ২০৬
১৬৫ রানে জয়ী ভারত
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মানব সুতারের ঘূর্ণীঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল শ্রীলঙ্কা। ঐতিহাসিক ৬০০ তম টেস্ট ম্যাচে ভারত ১৬৫ রানে দ্বীপরাষ্ট্রকে হারিয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের ১-০ এগিয়ে গেল। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেটে নিয়ে গল টেস্টের নায়ক হয়ে গেলেন মানব সুতার। দেবদত্ত পাড়িক্কলের সেঞ্চুরি (১৬৭) ও কেএল রাহুলের ৮২ রানে ভর করে ভারত প্রথম ইনিংসে তুলেছিল ৪৬২ রান। জবাবে শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল ২৮৪ রানে (সোনাল দিনুশা ১০০)। প্রথম ইনিংসে মানব ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। ৩ উইকেট নেন রবীন্দ্র জাদেজা। ভারত ১৭৮ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল। যদিও ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গিয়েছিল মাত্র ১৯৩ রানে। রাহুল (৩৫) ও পাড়িক্কল (৪৪) ও ঋষভ পন্থ (৬৬) দাঁড়াতে না পারলে ভারত হয়তো ১০০ রানও তুলতে পারত না। চতুর্থ ইনিংসে জয়ের জন্য শ্রীলঙ্কার টার্গেট ছিল ৩৭২ রান। কিন্তু সুতারের স্পিনের ঘূর্ণিজালে ধনঞ্জয় ডি সিলভাদের টিম ২০৬ রানেই গুটিয়ে যায়। সুতার দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট তুলে ভারতকে জয় উপহার দেন।
ডব্লিউটিসি পয়েন্ট টেবলে কোথায় ভারত
ভারতের এই টেস্ট জয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ক্রমতালিকায় ওঠার জন্য় অত্য়ন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চলতি ২০২৫-২৭ ডব্লিউটিসি সাইকেলে ভারতের খেলা ১০ টেস্টের মধ্যে পঞ্চম এবং গত বছর অমদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর পর এই প্রথম জয়। এর ফলে তাদের পয়েন্টের হার (পিসিটি) সামান্য বেড়ে ৪৮.১৪ থেকে ৫৩.৩৩-এ উন্নীত হয়েছে। জয় সত্ত্বেও পয়েন্ট তালিকায় ভারত কিন্তু পঞ্চম স্থানেই রয়ে গেল। গিলদের উপরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া (৭৭.৭৭), দক্ষিণ আফ্রিকা (৭৫.০০), নিউ জিল্যান্ড (৭২.২২) ও বাংলাদেশ (৬৬.৬৭)।
১) অস্ট্রেলিয়া — ম্যাচ: ৯, জয়: ৭, হার: ২, ড্র: ০, নো রেজাল্ট: ০, পয়েন্ট কাটা: ০, পয়েন্ট: ৮৪, পয়েন্ট শতাংশ: ৭৭.৭৭%
২) দক্ষিণ আফ্রিকা — ম্যাচ: ৪, জয়: ৩, হার: ১, ড্র: ০, নো রেজাল্ট: ০, পয়েন্ট কাটা: ০, পয়েন্ট: ৩৬, পয়েন্ট শতাংশ: ৭৫.০০%
৩) নিউ জিল্যান্ড — ম্যাচ: ৬, জয়: ৪, হার: ১, ড্র: ১, নো রেজাল্ট: ০, পয়েন্ট কাটা: ০, পয়েন্ট: ৫২, পয়েন্ট শতাংশ: ৭২.২২%
৪) বাংলাদেশ — ম্যাচ: ৫, জয়: ৩, হার: ১, ড্র: ১, নো রেজাল্ট: ০, পয়েন্ট কাটা: ০, পয়েন্ট: ২৮, পয়েন্ট শতাংশ: ৬৬.৬৭%
৫) ভারত — ম্যাচ: ১০, জয়: ৫, হার: ৪, ড্র: ১, নো রেজাল্ট: ০, পয়েন্ট কাটা: ০, পয়েন্ট: ৬৪, পয়েন্ট শতাংশ: ৫৩.৩৩%
৬) শ্রীলঙ্কা — ম্যাচ: ৫, জয়: ১, হার: ২, ড্র: ২, নো রেজাল্ট: ০, পয়েন্ট কাটা: ০, পয়েন্ট: ২০, পয়েন্ট শতাংশ: ৩৩.৩৩%
৭) ইংল্যান্ড — ম্যাচ: ১৩, জয়: ৪, হার: ৮, ড্র: ১, নো রেজাল্ট: ০, পয়েন্ট কাটা: ১৪, পয়েন্ট: ৩৮, পয়েন্ট শতাংশ: ২৪.৩৬%
৮) পাকিস্তান — ম্যাচ: ৬, জয়: ২, হার: ৪, ড্র: ০, নো রেজাল্ট: ০, পয়েন্ট কাটা: ৮, পয়েন্ট: ১৬, পয়েন্ট শতাংশ: ২২.২২%
৯) ওয়েস্ট ইন্ডিজ — ম্যাচ: ১২, জয়: ২, হার: ৮, ড্র: ২, নো রেজাল্ট: ০, পয়েন্ট কাটা: ২, পয়েন্ট: ৩০, পয়েন্ট শতাংশ: ২০.৮৩%
কলম্বোর এসএসসি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ২৩ অগাস্ট থেকে ভারত ও শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্টে মুখোমুখি হবে।
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