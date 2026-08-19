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জিতেই ৬০০ টেস্টের মাইলস্টোন ভারতের, সুতারের ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ে গলে উড়ে গেল শ্রীলঙ্কা, WTC পয়েন্ট টেবলে এখন কোথায় গিলরা?

IND vs SL 1st Test: ভারতের ৬০০ তম টেস্ট ম্যাচে দুরন্ত জয়। শ্রীলঙ্কায় টেস্ট জিতল ভারত। গলে ১৬৫ রানে টেস্ট জয় শুভমন গিলদের। ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০ উইকেট মানব সুতারের। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের ১-০ এগিয়ে গেল ভারত। পরবর্তী টেস্ট ম্যাচ কলম্বোয়। সেঞ্চুরি দেবদত্ত পাড়িক্কলের।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 19, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:04 PM IST
জিতেই ৬০০ টেস্টের মাইলস্টোন ভারতের, সুতারের ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ে গলে উড়ে গেল শ্রীলঙ্কা, WTC পয়েন্ট টেবলে এখন কোথায় গিলরা?
Image Credit: সুতারকে ঘিরে সতীর্থদের উচ্ছ্বাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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