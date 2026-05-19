/India Squad for Afghanistan Series: ২৩ থেকে ২৬-এ জোর, আফগানদের বিরুদ্ধে প্রিন্স-মানব-গুরনুর-হর্ষ, নতুন ইন্ডিয়ায় বাদ বুমরা-জাদেজা-অক্ষর

India Squad for Test and ODI Series vs Afghanistan: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট এবং ওডিআই স্কোয়াড ঘোষণা করে দিল ভারত। দলে একাধিক চমক। রোহিত-হার্দিকের খেলা নিয়ে রয়েছে সংশয়!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভরা আইপিএলের (IPL 2026) মাঝেই বিসিসিআই (BCCI), মঙ্গলবার বিকেলে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট এবং তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের জন্য অজিত আগরকরের নেতৃত্বে জাতীয় দলের নির্বাচকরা দল ঘোষণা করে দিলেন (India Squad for Test and ODI Series vs Afghanistan)। ভারত-আফগানিস্তান ৬ জুন টেস্ট খেলবে। ১৪, ১৭ এবং ২০ জুন হবে তিনটি ওডিআই। টেস্ট হবে নতুন চণ্ডীগড়ে। ওডিআইগুলি যথাক্রমে লখনউ-ধরমশালা-চেন্নাইয়ে হবে।
৮ বছর পর আবার ভারত-আফগানিস্তান
গত নভেম্বরে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হারের পর ভারতের প্রথম টেস্ট খেলতে নামছে। আর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের জন্য নির্বাচকরা দলে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছেন। ভারত এবং আফগানিস্তান অতীতে একবারই একটি টেস্ট খেলেছে। ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুতে হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক টেস্ট। যেখানে ভারতের প্রবল দাপটে মাত্র দু'দিনের মধ্যেই খেলা শেষ হয়ে যায়। ইনিংস ও ২৬২ রানে জিতেছিল ভারত।
বিশ্রাম এবং বদল মিলিয়ে কী কী আপডেট রয়েছে
এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে জসপ্রীত বুমরাকে (Jasprit Bumrah)। টেস্ট এবং ওডিআই, কোনও সংস্করণেই রাখা হয়নি তাঁকে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবেই বুমরাকে বিসিসিআই ব্রেক দিয়েছে। ঋষভ পন্থের (Rishabh Pant) জায়গায় টেস্ট দলে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে কেএল রাহুলকে (KL Rahul)। রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল এবং আকাশ দীপও সুযোগ পাননি টেস্টে। যাঁরা ভারতের গত টেস্ট সিরিজে ছিলেন।
একাধিক নতুন মুখকে সুযোগ দিয়েছেন নির্বাচকরা
টেস্ট এবং ওডিআই মিলিয়ে চার নতুন মুখ- প্রিন্স যাদব, মানব সুতার, গুরনুর ব্রার ও হর্ষ দুবে।
১) প্রিন্স যাদব: উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের ফাস্ট বোলার প্রিন্স। উদীয়মান পেসার ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির হয়ে খেলেন এবং আইপিএল খেলছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে। চলতি আইপিএলে দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন। বিরাট কোহলির মতো তারকাকেও ক্লিন বোল্ড করেছেন প্রিন্স। তাঁকে নিয়ে ব্যাপক চর্চা চলছে। ১২ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়েছেন ২৪ বছরের প্রিন্স।
২) মানব সুতার: রাজস্থানের গঙ্গানগরের ২৩ বছরের ক্রিকেটার মানব। দুর্দান্ত অলরাউন্ডার তিনি। বাঁ-হাতি ব্যাটার ধীরগতির অর্থোডক্স স্পিনারও। রাজস্থানের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন তিনি। আইপিএলে তাঁর দল গুজরাত টাইটান্স। ফ্লাইট এবং বলের গতি বৈচিত্র্যে ব্যাটারদের বিপাকে ফেলতে সিদ্ধহস্ত মানব।
৩) গুরনুর ব্রার: আইপিএলে এখন পরিচিত মুখ গুরনুর ব্রার। পঞ্জাবের মুক্তসারের ২৬ বছরের পেসার ১৪৫ কিমি/ঘণ্টায় টানা বল করতে পারেন। গুরনুর নিজের রাজ্যের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটার খেলেন। আর এখন আইপিএল খেলছেন গুজরাতের হয়ে। ৬ ফুট ৫ ইঞ্চির গুরনুর পঞ্জাব কিংসের হয়ে আইপিএল অভিষেক করেছিলেন।
৪) হর্ষ দুবে: নাগপুরের বাসিন্দা হর্ষ দুবে ২০২১ সাল থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে বিদর্ভের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। বাঁ-হাতি ব্যাটার ও স্লো লেফট-আর্ম অর্থোডক্স বোলার ২০২৪-২৫ মরসুমের রঞ্জিতে বিদর্ভের হয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মরসুমে ৬৯ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ৪৭৬ রান করেছিলেন। এবং রঞ্জি ট্রফির সেরা অলরাউন্ডার হিসেবে 'লালা অমরনাথ পুরস্কার' পেয়েছিলেন বিসিসিআইয়ের থেকে। ২৩ বছরের অলরাউন্ডার আইপিএল খেলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে।
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট স্কোয়াড
শুভমন গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, কেএল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), সাই সুদর্শন, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), দেবদত্ত পাড়িক্কল, নীতীশ রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, মানব সুতার, গুরনুর ব্রার, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার) ও হর্ষ দুবে।
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ওডিআই স্কোয়াড
শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), কেএল রাহুল, ঈশান কিষান, হার্দিক পাণ্ডিয়া, নীতীশ রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, প্রিন্স যাদব, গুরনুর ব্রার ও হর্ষ দুবে। (রোহিত-হার্দিকের খেলা নির্ভর করছে তাঁদের ফিটনেসের উপর)
