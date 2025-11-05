India Announces Squad For South Africa Test Series: ১৫ উইকেট নিয়েও সেই ব্রাত্যই শামি! দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফিরলেন পন্থ, সুযোগ পেলেন কারা?

India Announces Squad For South Africa Test Series: ১৫ উইকেট নিয়েও সেই ব্রাত্যই শামি! দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফিরলেন পন্থ, সুযোগ পেলেন কারা?
India Announces Squad For South Africa Test Series: রঞ্জিতে দুরন্ত পারফর্ম করে কী লাভ হল! ১৫ উইকেট নিয়েও সেই ব্রাত্যই শামি! ফেরা হল না জাতীয় দলে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অজিত আগরকরের (Ajit Agarkar) নেতৃত্বাধীন সিনিয়র জাতীয় নির্বাচক কমিটি, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করে দিল (India Announces Squad For South Africa Test Series)। টিম ইন্ডিয়ার সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থ (Rishabh Pant) পায়ের বুড়ো আঙুলের চোট সারিয়ে দলে ফিরলেন। গত জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে ভয়ংকর চোট পেয়েছিলেন। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে তিনি মাঠে ফিরেছেন। এবার মূল স্কোয়াডেও জায়গা ফিরে পেলেন। তবে জাতীয় দলের সিনিয়র পেসার মহম্মদ শামি (Mohammed Shami) সেই ব্রাত্যই থাকলেন! ওদিকে অক্ষর প্যাটেল (Axar Patel) ২০২৪ সালে শেষবার টেস্ট খেলেছিলেন, তাঁকে নেওয়া হল দলে।
আরও পড়ুন: তোয়ালে চুঁইয়ে ফেনা! মাহিকার শরীরে মিশে হার্দিক, জলে উদ্দাম 18+ কন্টেন্ট ভাইরাল...
সেই ব্রাত্যই শামি!
টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্ট ১৪ থেকে ১৮ নভেম্বর কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে হবে। দ্বিতীয় ম্যাচ ২২ থেকে ২৬ নভেম্বর গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। লাল বলের ক্রিকেটের পাট চুকিয়ে এরপর ভারত-দঃ আফ্রিকা সাদা বলের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে। রয়েছে ৩ ম্যাচের ওডিআই এবং ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই। তবে ইডেন দেখবে না 'ঘরের ছেলে' শামিকে। রঞ্জি ট্রফিতে তিন ম্যাচে ১৫ উইকেট নেওয়ার পরও দলে ফেরা হল না বাংলার হয়ে খেলা জাতীয় দলের স্টার শামির। রঞ্জিতে কিন্তু দারুণ পারফর্ম করেছেন শামি। সম্প্রতি শামি রঞ্জি খেলার আগে প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরকে নিয়েও মন্তব্য করেছিলেন। নির্বাচকদের মতে শামির ফিটনেস সমস্যা রয়েছে! যে কারণে তাঁকে দলে নেওয়া হল না!
দলের গঠন যেমন
যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুলকে ফের ওপেনিংয়ে দেখা যাবে। তিনে থাকছেন সাই সুদর্শন, আর চারে নতুন অধিনায়ক শুভমন গিল। পাঁচে ব্যাট করবেন ঋষভ পন্থ। দেবদত্ত পাড়িক্কলও রয়েছেন ব্যাটিং বিভাগে বাড়তি গভীরতা দিতে। ধ্রুব জুরেলকে দলে রাখা হয়েছে দলে ব্যাকআপ উইকেটকিপার হিসেবে। রবীন্দ্র জাদেজা স্পিন বিভাগে নেতৃত্ব দেবেন। তাঁকে সঙ্গ দেবেন কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেল। পেস আক্রমণের নেতৃত্বে জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজ। ব্যাকআপ হিসেবে রাখা হয়েছে আকাশ দীপকে। যিনি ইংল্যান্ড সফরেও দলে ছিলেন।
আরও পড়ুন: 'নিলামে চেয়ারে শুয়েই'... মহাতারকায় আসক্ত খোদ জুহিকন্যা! জাহ্নবীর চাপেই KKR প্রায় ২৫ কোটি...
ভারতের টেস্ট স্কোয়াড: শুভমন গিল (অধিনায়র), ঋষভ পন্থ (সহ-অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), যশস্বী জয়সওয়াল, কেএল রাহুল, সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পাড়িক্কল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্যাটেল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব ও আকাশ দীপ
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)