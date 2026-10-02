WATCH: 'চক দে ইন্ডিয়া', চিনের প্রাচীর গুঁড়িয়ে এশিয়াডে ভারতের সোনা, ৪৪ বছরের অবসান ঘটিয়ে বাঁধনভাঙা সালিমারা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'চক দে ইন্ডিয়া'! অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। শুক্রবার ২ অক্টোবর নাগোয়ায়, এশিয়ান গেমসের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ও অলিম্পিক্স রুপোজয়ী চিনকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে ইতিহাস লিখল ভারত। ৪৪ বছর পর এশিয়াডে সোনা জিতল দেশের মহিলা হকি দল। ম্যাচের ১০ মিনিটে লালরেমসিয়ামির জোরালো রিভার্স-হিটে জয়সূচক গোলেই সোনা আসে ভারতের। ১৯৮২ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ভারতের মেয়েরা শেষবার হকিতে সোনা জিতেছিল। চার দশক পার করে ফের ভারত এশিয়ান হকির শিখরে। এলিজা নেলসনের পর সালিমা তেতের নাম লেখা থাকবে সোনার হরফে। এশিয়াড সোনার সঙ্গেই লস অ্যাঞ্জেলেস ২০২৮ অলিম্পিক্সে সরাসরি যোগ্য়তা অর্জন করল টিম ইন্ডিয়া। ২০২৩ সালে হাংঝৌ এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে চিন ৪-০ ভারতকে চূর্ণ করেছিল। ভারত তিন বছর পর নিল মধুর প্রতিশোধ। অবশ্য চলতি বছরের শুরুর দিকেই নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত এফআইএইচ নারী বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে চিনের সঙ্গে ভারত ২-২ ড্র করে প্রমাণ করেছিল যে তারা চিনের সমকক্ষ।
প্রথম কোয়ার্টার যেমন ছিল
এদিন ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারে বলের নিয়ন্ত্রণ মূলত চিনের দখলেই ছিল এবং তারা বেশ কয়েকবার ভারতীয় দলের সার্কেলে ঢুকে পড়েছিল। তবে ভারতের রক্ষণ ছিল অত্যন্ত সুসংহত। চিনকে কোনও পরিষ্কার গোলের সুযোগই তৈরি করতে দেয়নি ভারত। চিনের একটি ফ্রি হিটের সময় নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ মিটার দূরে সরে না যাওয়ায় গ্রিন কার্ড পেয়ে বলজিৎ কৌরকে দু'মিনিটের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল। ম্যাচের দশম মিনিটে আসে কাঙ্ক্ষিত সেই সাফল্য। ভারত এক চমৎকার আক্রমণাত্মক চাল তৈরি করে। যেখানে সালিমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন এবং সাক্ষী চূড়ান্ত পাসটি লালরেমসিয়ামির উদ্দেশ্যে বাড়ান। ভারতের ফরোয়ার্ড জোরাল রিভার্স হিট নেন যা সরাসরি জালের উপরের অংশে গিয়ে আছড়ে পড়ে এবং চিনা গোলরক্ষককে কোনও সুযোগই দেয়নি। এরপর ভারত একটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নিলেও নবনীতের স্ল্যাপ হিট' লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সামান্য বাইরে চলে যায়। কোয়ার্টারের শেষদিকে চিন ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, কিন্তু ভারতের রক্ষণভাগ দৃঢ় অবস্থান বজায় রাখে এবং ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথম বিরতিতে যায়।
দ্বিতীয় কোয়ার্টার যেমন ছিল
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে চিন চাপ বাড়ায়। ভারতের সার্কেলের ভিতরে বেশি সময় কাটায়। পেনাল্টি কর্নার-সহ বেশ কিছু বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামাল দিতে ভারতকে রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে হলেও তারা নিজেদের খেলার শৃঙ্খলা বজায় রাখে। চিনের একটি পেনাল্টি কর্নার ভেরিয়েশনের সময় গোললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে নবনীত চমৎকার ভাবে বল আটকে দেন। অন্যদিকে সুযোগ পেলেই ভারত প্রতিপক্ষের উপর পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা চালাচ্ছিল। বলজিৎও বলের গতিপথ সামান্য বদলে গোল করার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। ম্যাচের মোড় ঘোরানো মুহূর্তটি আসে ২৩তম মিনিটে, যখন সুশীলা এক প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছেন—এমন অভিযোগে চিনকে একটি পেনাল্টি স্ট্রোক দেওয়া হয়। চিনের সমতা ফেরানোর চেষ্টার সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়ান সাবিতা পুনিয়া। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাতে এক দুর্দান্ত সেভ করেন। তিনি ঝাং ইং-এর শট রুখে ভারতের এগিয়ে থাকার অবস্থানটি অক্ষুণ্ণ রাখেন। এরপরই চিন আবারও গোলের খুব কাছে চলে এসেছিল। কিন্তু সাবিতা দ্রুত গোলপোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং ফাঁকা গোলপোস্টের সামনে থেকে বিপদ কাটাতে দলকে সহায়তা করেন। প্রথমার্ধ শেষে ভারত ১-০ ব্যবধানে এগিয়েই থাকে।
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তৃতীয় কোয়ার্টার যেমন ছিল
তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারতের রক্ষণভাগ পরীক্ষায় বসেছিল। দীর্ঘ সময় ধরে বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে রেখে চিন বারবার ভারতের সার্কেলে হানা দিয়েছিল। যার ফলে ভারতের খেলোয়াড়দের বল ছাড়াই অনেকটা সময় কাটাতে হয়। ভারতের রক্ষণভাগের মূল ভরসা হয়ে উঠেছিলেন সালিমা। চিনের পেনাল্টি কর্নার থেকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্লক গড়ে তোলেন। তবে তাঁর এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ছেদ পড়ে যখন আঙুলে চোট পাওয়ার কারণে তাঁকে চিকিৎসার জন্য মাঠের বাইরে যেতে হয়। চিন গোলের সুযোগ তৈরির চেষ্টা অব্যাহত রাখে। ৪৩ মিনিটে তারা আরেকটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করে! একটি রিভার্স পাস সার্কেলের মাঝখানে পৌঁছালেও বলের গতি অত্যধিক হওয়ায় ভারত বিপদ থেকে রক্ষা পায়। এই কোয়ার্টারে ভারত ধারাবাহিক আক্রমণ গড়ে তুলতে হিমশিম খেলেও, শেষ মুহূর্তগুলো তারা বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সামলায়। সময়ের গুরুত্ব বিবেচনায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা দ্রুত বল আদান-প্রদান করেন এবং শেষ দুই মিনিটে বল নিজেদের দখলে রাখেন। ১-০ ব্যবধানের মূল্যবান লিড নিয়েই তারা শেষ কোয়ার্টারে প্রবেশ করে।
শেষ ১৫ মিনিটের খেলা
শেষ ১৫ মিনিটে চিনের পক্ষ থেকে চাপের ঢেউ আছড়ে পড়ে। বিশেষ করে ডান প্রান্ত দিয়ে। ভারতের রক্ষণ ভাগের বিন্যাস ছিল চমৎকার। তারা সার্কেলের ভিতরে প্রতিপক্ষের আক্রমণকারীদের আটকে রাখতে ও তাদের পথ রুদ্ধ করতে সফল হয়। ৪৭ মিনিটে সালিমা মাঠে ফিরে আসেন, যা ভারতের জন্য ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী এক স্বস্তি। তিন মিনিট পর তিনি প্রতিপক্ষের একটি পাস ইন্টারসেপ্ট করে দ্রুত গতিতে বাঁ প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে যান। ভারত সার্কেলের ভিতরে ঢুকে দ্রুত পাস আদান-প্রদান করলেও শেষ পর্যন্ত চিন বলের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে। চিন যখন ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় এবং নতুন করে আক্রমণের চেষ্টা করে তখন মাঠের বাঁ প্রান্তে ঋতুজা দারুণ সংযম ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। খেলার সময় ফুরিয়ে আসার মুখে চিন তাদের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি নেয়। খেলা শেষ হতে তখন তিন মিনিটের কিছু বেশি সময় বাকি! সমতাসূচক গোল পাওয়ার আশায় তারা গোলরক্ষককে তুলে নিয়ে একজন বাড়তি আউটফিল্ড খেলোয়াড়কে আক্রমণে পাঠায়। এই কৌশলের ফলে চিনের গোলপোস্ট অরক্ষিত হয়ে পড়ে এবং ভারত প্রায় সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই ফেলেছিল। সালিমা দ্রুতগতিতে সার্কেলের ভিতরে ঢুকে পড়লেও শেষ শট নিতে ব্যর্থ হন। চিন তাৎক্ষণিক ভাবে ভারতের গোলপোস্টের দিকে মনোযোগ দেয়, কিন্তু গোলরক্ষক সবিতা আবারও এক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে তাদের প্রচেষ্টা রুখে দেন। খেলার সময়ে ৬০ মিনিটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সফরকারী দল ক্রমাগত তাদের খেলোয়াড়দের আক্রমণে পাঠাতে থাকে। এক মিনিটেরও কম সময় বাকি থাকতে ভারতের রক্ষণভাগকে শেষবারের মতো তীব্র আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। চিন মরিয়া হয়ে গোলের পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু ভারত কোনও ভাবেই গোল হজম করতে রাজি ছিল না। এরপরই বেজে ওঠে শেষ বাঁশি। ভারত ইতিহাস গড়ে ফেলে।
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