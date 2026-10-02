Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /WATCH: চক দে ইন্ডিয়া, চিনের প্রাচীর গুঁড়িয়ে এশিয়াডে ভারতের সোনা, ৪৪ বছরের অবসান ঘটিয়ে বাঁধনভাঙা সালিমারা

WATCH: 'চক দে ইন্ডিয়া', চিনের প্রাচীর গুঁড়িয়ে এশিয়াডে ভারতের সোনা, ৪৪ বছরের অবসান ঘটিয়ে বাঁধনভাঙা সালিমারা

'চক দে ইন্ডিয়া'! চিনের প্রাচীর গুঁড়িয়ে এশিয়াডে তেরঙা উড়িয়ে সোনা ছিনিয়ে নিলেন সালিমারা। ৪৪ বছরের অবসান ঘটিয়ে বাঁধনভাঙা দেশের মেয়েরা।

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 02, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 07:48 PM IST
WATCH: 'চক দে ইন্ডিয়া', চিনের প্রাচীর গুঁড়িয়ে এশিয়াডে ভারতের সোনা, ৪৪ বছরের অবসান ঘটিয়ে বাঁধনভাঙা সালিমারা
Image Credit: ছবি সৌজন্য়ে-হকি ইন্ডিয়া

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'চক দে ইন্ডিয়া', চিনের প্রাচীর গুঁড়িয়ে এশিয়াডে ভারতের সোনা, ৪৪ বছরের অবসান
2
3
4
5