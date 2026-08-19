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India vs Pakistan: গেরুয়া ঝড়ে বিশ্বকাপ থেকে উড়েই গেল চিরশত্রুরা, পাকিস্তানকে ৫ গোলে পিষে দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারত

India vs Pakistan: বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে চলছে এফআইএইচ হকি বিশ্বকাপ। বুধবার পুল 'ডি'-র রোমাঞ্চকর ম্যাচে ভারতের পুরুষ দল পাকিস্তানকে ৫-৩ উড়িয়ে এই ঐতিহ্যবাহী দ্বৈরথে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল...

Published: Aug 19, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:52 PM IST
India vs Pakistan: গেরুয়া ঝড়ে বিশ্বকাপ থেকে উড়েই গেল চিরশত্রুরা, পাকিস্তানকে ৫ গোলে পিষে দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারত
Image Credit: পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিল ভারত

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