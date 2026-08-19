/India vs Pakistan: গেরুয়া ঝড়ে বিশ্বকাপ থেকে উড়েই গেল চিরশত্রুরা, পাকিস্তানকে ৫ গোলে পিষে দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে চলতি ২০২৬ এফআইএইচ পুরুষ হকি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে চলে গেল ভারত। হরমনপ্রীত সিং ও অভিষেক দু'গোল করেছেন ও হার্দিক সিংয়ের এক গোল এসেছে এই হাই স্কোরিং ম্য়াচে। পাকিস্তানের হয়ে জোড়া গোল হান্নান শহিদের। এক গোল সুফিয়ান খানের। ভারতের কাছে হেরে পাকিস্তান বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল। ওদিকে ইংল্যান্ড ৮-২ গোলে ওয়েলসকে বিধ্বস্ত করে দাপটের সঙ্গে গ্রুপসেরা হয়েছে। এই জয়ের সুবাদে পাওয়া তিন পয়েন্ট (এবং +২ গোল পার্থক্য) নিয়ে তারা চলে গিয়েছে দ্বিতীয় রাউন্ডে। যেখানে ভারত ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে যোগ দেবে নেদারল্যান্ডস এবং আর্জেন্টিনা অথবা নিউজিল্যান্ডের মধ্যে যে কোনও একটি দল।
এদিন কেমন ছিল খেলার প্রথমার্ধ
হরমনপ্রীত তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই গোলের সূচনা করেন। ম্যাচের প্রথম পেনাল্টি কর্নার থেকে ড্র্যাগ ফ্লিক করে ৫ মিনিটে বল জালে জড়িয়ে দেন। প্রথম গোলের ছ'মিনিট পরF অভিষেক চমৎকার কৌশলে বাঁ-দিক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে গোলের মুখের সামনে দুর্দান্ত ড্রিবলিং করে দ্বিতীয় গোল করেন। ২১ মিনিটে হারমনপ্রীত আবারও জ্বলে ওঠেন। পেনাল্টি থেকে তিনি প্রথমে একটি কৌশলী পাস দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু বল পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে এলে তিনি খুব কাছ থেকে জোরাল শটে গোল করেন। এরপর হান্নান তাঁর ড্রিবলিং ও গতির নৈপুণ্য দেখিয়ে ঠিক এক মিনিট পরেই চমৎকার ফিল্ড গোল করে ব্যবধান ৩-১ করেন। ২৪ মিনিটে উভয় দলই একটি করে গোল করে। অভিষেক গোলমুখের সামনে আবারও দুর্দান্ত ড্রিবলিংয়ে ব্যবধান বাড়ান। আর এরপর পাকিস্তানের প্রথম পেনাল্টি কর্নার থেকে সুফিয়ান ড্র্যাগ ফ্লিকের গোল করে স্কোরলাইন ৪-২ করেন। এভাবেই প্রথমার্ধ শেষ হয়।
এরপর যেমন ছিল শেষ পর্যন্ত
দ্বিতীয়ার্ধে ভারত শুরু থেকেই অনেক ভালো খেলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সুখজিৎ সিংকে আরশাদ লিয়াকতের বিপজ্জনক ট্যাকল করায় ভারত পেনাল্টি স্ট্রোক আদায় করে নেয় এবং হার্দিক সেখান থেকে জালে বল জড়াতে কোনও ভুল করেননি। তৃতীয় কোয়ার্টার ছিল পুরোপুরি ভারতের দখলে। বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রেখেই পাকিস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তবে চতুর্থ কোয়ার্টারে পাকিস্তান দারুণ গতিতে খেলা শুরু করে এবং হাই প্রেস হকির কৌশলেই শহীদ গোলরক্ষক সুরজ কারকেরকে ওয়ান-টু-ওয়ানে গোল করেন। স্কোর ৫-৩ হওয়ার পর পাকিস্তান আবারও সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে ম্যাচের শেষটা নাটকীয় হয়ে ওঠে, তবে ভারত শেষ পর্যন্ত নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয় এবং পাকিস্তানকে ছিটকে দেয়।
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