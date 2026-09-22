/এশিয়াডে প্রথম সোনা চলে এল ভারতের, শ্রীলঙ্কাকে চূর্ণ করেই ইতিহাস হরমন ব্রিগেডের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়ান গেমসের তৃতীয় দিনেই অপেক্ষার অবসান। এশিয়াডে প্রথম সোনা চলে এল ভারতের! ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ১৪৭ রানে গুঁড়িয়ে হরমন বাহিনীরা ইতিহাস লিখলেন জাপানের নিসশিনে। তিন বছর আগে ২০২৩ সালে চিনের হাংঝৌতে এই শ্রীলঙ্কাকেই ১৯ রানে হারিয়ে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল এশিয়াডে প্রথম সোনা জিতেছিল। ভারত ব্য়াক-টু-ব্যাক সোনা জিতল। ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২১৬ রানের পাহাড় গড়েই ভারতের এই জয় আসে। জবাবে শ্রীলঙ্কা ১৫.৪ ওভারে মাত্র ৬৯ রানে অলআউট হয়ে যায়। ভারত সম্প্রতি ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ জিতেছিল। শ্রীলঙ্কাকে দেখলেই যেন জ্বলে উঠছে ভারত।
যেমন হল ভারত-শ্রীলঙ্কা ফাইনাল
কোরোগি স্পোর্টস পার্কে ভারত টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। মাঠে নেমেই ভারতের দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা (৪৫ বলে ৭৯) ও শেফালি ভার্মা (২৯ বলে ৪৮) ওপেনিং জুটিতে ৯৯ রান যোগ করেছিলেন। এরপর ১০ ওভারের মাথায় শেফালি আউট হন। এরপর অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর (১৭ বলে ১৯) মান্ধানার সঙ্গী হন এবং তাঁরা দ্বিতীয় উইকেটে ৪২ রান যোগ করেন। শেষ চার ওভারে ভারত মান্ধানাকে হারালেও, রিচা ঘোষ ২২ বলে অপরাজিত ৪৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের বিশাল রানের মঞ্চ গড়ে দেন। রান তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কার ইনিংস কখনই গতি পায়নি। নয় ওভারের মধ্যেই তারা ৫ উইকেট হারিয়ে ৪৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ভারতীয় বোলাররা এরপর শ্রীলঙ্কার বাকি ব্যাটারদের সাজঘরে ফেরাতে খুব বেশি সময় নেননি এবং মাত্র ২০ রান খরচ করে বাকি পাঁচটি উইকেট তুলে নেন। দীপ্তি শর্মা ৬ রানে ৩টি উইকেট নেন, আর শেফালি, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ও শ্রী চারণি প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট শিকার করেন।
পাকিস্তান পেল ব্রোঞ্জ
ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে বাংলাদেশ নারী দলকে হারিয়ে পাকিস্তান নারী দল ব্রোঞ্জ জয় করে। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান নারী দল ৮ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে এবং ২০ ওভারে বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে ১১৪ রানে আটকে রেখে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান নিশ্চিত করে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)