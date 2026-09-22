Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /এশিয়াডে প্রথম সোনা চলে এল ভারতের, শ্রীলঙ্কাকে চূর্ণ করেই ইতিহাস হরমন ব্রিগেডের

এশিয়াডে প্রথম সোনা চলে এল ভারতের, শ্রীলঙ্কাকে চূর্ণ করেই ইতিহাস হরমন ব্রিগেডের

অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এশিয়াডে প্রথম সোনা চলে এল ভারতের, শ্রীলঙ্কাকে চূর্ণ করেই ইতিহাস হরমন ব্রিগেডের। দেখুন দারুণ সব ছবি

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 22, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:37 PM IST
এশিয়াডে প্রথম সোনা চলে এল ভারতের, শ্রীলঙ্কাকে চূর্ণ করেই ইতিহাস হরমন ব্রিগেডের
Image Credit: &#039;সোনালি কামড়&#039; হরমনপ্রীতের

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সুপারপাওয়ার হবে ভারত! UNSC-তে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে ভারতের পাশে নতুন এই ৪ দেশ
2
3
4
5