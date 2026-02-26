India vs Zimbabwe: জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে প্রথম হার্ডল টপকাল ভারত, এবার ইডেনে উইন্ডিজের বিরুদ্ধে অ্যাসিড টেস্ট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India vs Zimbabwe: জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে সুপার আটের প্রথম হার্ডল টপকাল ভারত ঠিকই, তবে এবার উইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইডেনে অ্যাসিড টেস্ট দিতে হবে ভারতকে। সেখানে পাশ করলেই সেমির টিকিট।   

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 26, 2026, 11:19 PM IST
মারমুখী অভিষেক শর্মা

ভারত ২৫৬/৪
জিম্বাবোয়ে ১৮৪/৬
ভারত ৭২ রানে জয়ী

ম্যাচের সেরা- হার্দিক পাণ্ডিয়া (২৩ বলে ৫০*)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে সুপার এইটের ম্যাচে ভারত মুখোমুখি হল জিম্বাবোয়ের (IND vs ZIM Super 8  T20 World Cup 2026)। ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, সিকান্দার রাজাদের বিরুদ্ধে ডু-অর-ডাই ম্যাচ ছিল সূর্যকুমার যাদবদের। এই ম্যাচ জিততেই হত ভারতকে। আর টিম ইন্ডিয়া চলতি টি-২০ বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ ও ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দলীয় রান (২৫৬/৪, শ্রীলঙ্কা ২০০৭ সালে কেনিয়ার বিরুদ্ধে ২৬০/৬ করেছিল) করেই জিতল।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হারের পরই মোটামুটি ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে, ভারত সুপার এইটের দ্বিতীয় ম্যাচে দল বদলাবে। চিপকে সেটাই করলেন গৌতম গম্ভীর। রিঙ্কু সিং ও ওয়াশিংটন সুন্দরকে প্রথম একাদশে রাখা হল না। জায়গা পেলেন সঞ্জু স্যামসন ও অক্ষর প্যাটেল। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ভারত। অভিষেকের সঙ্গে ওপেন করেন সঞ্জু। অভিষেক গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে (আমেরিকা-পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস, পেটের সংক্রমণের কারণে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলেননি) শূন্যের হ্যাট্রিক ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৫ রান করা অভিষেককে নিয়ে রীতিমতো কাটাছেঁড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে বসানোর রবও উঠেছিল। তবে অবশেষে অভিষেক ফিরলেন চেনা মেজাজেই। ৪ চার ও ৪ ছয়ে ৩০ বলে ৫৫ রান করলেন তিনি। প্রথম উইকেটে ভারত ৩.৪ ওভারে তোলে ৪৮ রান। সঞ্জুও ক্লিক করে গেলেন। ১৫ বলে ২৪ রানের ইনিংস খেলে ফেরেন তিনি। 

আরও পড়ুন: India's Latest T20 World Cup Semi-final Qualification Scenario: উইন্ডিজকে ফেলে পিষল প্রোটিয়া! চাপ বাড়ল ভারতের? জলের মতো বুঝে নিন সেমির নতুন সমীকরণ...

এরপর ঈশান কিষান (২৪ বলে ৩৮) ও সূর্যকুমার (১৩ বলে ৩৩) এসে তাঁদের ছাপ রাখেন। এরপর পঞ্চম উইকেট আপরাজিত পার্টনারশিপ গড়েন হার্দিক পাণ্ডিয়া ও তিলক ভার্মা। ৫.১ ওভার ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে জুড়লেন ৮৪ রান। হার্দিক ২৩ বলে ৫০ রানে অপরাজিত থাকেন। তিলক ১৬ বলে ৪৪ রানে নটআউট ছিলেন। জিম্বাবোয়ের হয়ে রিচার্ড নারাভা, ব্লেসিং মুজারাবানি, টিনোতেন্ডা মাপোসা ও  অধিনায়ক রাজা একটি করে উইকেট নিয়েছেন। ভারতের রান তাড়া করে জিম্বাবোয়ে ১৮৪ রান তুলল ৬ উইকেটে। ভারত ৭২ রানে জিতল। 

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত বিশ্বের ১ নম্বর দল। সেখানে জিম্বাবোয়ে ক্রমতালিকায় ১১ নম্বরে। প্রথম দশেও না থাকা দল এদিন হারল ঠিকই, তবে তাদের দুই ব্যাটার ওপেনার ব্রায়ান বেনেট (৫৯ বলে অপরাজিত ৯৭) ও সিকান্দার (২১ বলে ৩১) যেভাবে ভারতীয় বোলারদের তুলোধনা করলেন, তাতে একবারও মনে হল না যে ভারত গতবার হাতে কাপ তুলেছে এবং তারা এবার শিরোপা জেতার ফেভারিট। বল হাতে ভারতের হিরো হলেন অর্শদীপ সিং। তুলে নিলেন ৩ উইকেট। বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর ও শিবম দুবে নিলেন এক উইকেট। তবে শিবম সম্ভবত এদিনের করা ২ ওভার ভুলে যেতে চাইবেন। মাত্র ২ ওভার বল করেছেন তিনি। হতে পারে এক উইকেট নিয়েছেন তিনি। কিন্তু ৪৫ রান একাই দিয়েছেন। ৪টি ওয়াইড এবং ২টি নো বলও করেছেন দেশের তারকা অলরাউন্ডার। এদিন ব্যাটাররা ভালো করলেও ইডেনে নামার আগে ভারতের বোলিং কিন্তু রীতিমতো চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

এই ফলাফলের পর এখন সেমি ফাইনালের সমীকরণ কী দাঁড়াল- দক্ষিণ আফ্রিকা সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করে গেল। আগামী রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ হয়ে গেল কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল। যে দল জিতবে, সেই দল জায়গা করে নেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। এদিনের প্রথম খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ উইকেটে উইন্ডিজকে হারিয়ে দেওয়ায়, ভারতের মাথা থেকে নেট রান রেটের অঙ্কটা এমনিই বেরিয়ে গিয়েছিল। শুধু জিম্বাবোয়েকে হারালেই হত। চিপকে অগ্নিপরীক্ষায় প্রথম হার্ডল টপকাল ভারত, এবার উইন্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতায় অ্যাসিড টেস্ট...

