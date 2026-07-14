/পরের পর হার! বুঝতেই পারছেন না তাঁর আদৌ কী করণীয়! ইংল্যান্ড সিরিজের পরেই সরছেন ভারতের কোচ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু হয়েছে ১৪ জুলাই মঙ্গলবার, অর্থাত্ আজ। এজবাস্টনে চলছে খেলা। ১৬ জুলাই কার্ডিফে দ্বিতীয় ওডিআই। ১৯ জুলাই সিরজের যবনিকা পতন লর্ডসে। সব ঠিক থাকলে ইংল্যান্ড সিরিজের পর আর ভারতীয় সাজঘরে দেখা যাবে না দলের সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতেকে। ভারতীয় কোচিং স্টাফে গৌতম গম্ভীরের সবচেয়ে আস্থাভাজন দুশখাতে। বলা যেতে পারে ডানহাত। ইংল্যান্ড সিরিজের পরই ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি। সেই কথা তিনি ভারতীয় বোর্ডকেও জানিয়ে দিয়েছেন। নেদারল্যান্ডসের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে যদি এখন গম্ভীর আর বোর্ড চলে যাওয়ার অনুমতি দেন, তাহলে তিনি ফিরে যাবেন দেশে।
কেন দায়িত্ব ছাড়তে চাইছেন দুশখাতে?
নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বিসিসিআইয়ের এক সিনিয়র আধিকারিক কর্তা বলেছেন, 'দলে ব্যাটিং কোচ হিসেবে সিতাংশু কোটাক আছেন। ব্যাটারদের দেখভালের জন্য স্বয়ং গৌতিই আছেন। পেসারদের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মর্নি মরকেল এবং স্পিনারদের দায়িত্বে সাইরাজ বাহুতুলে। যখন টেন্ডোকে দলে আনা হয়েছিল, তখন তাঁকে ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর অভিষেক নায়ার (সহকারী কোচ), সোহম দেশাই (স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ) এবং অরুণ কানাডের (ম্যাসিওর) পাশাপাশি দিলীপকেও সরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একজন সিনিয়র খেলোয়াড়ের জোরাল সুপারিশের কারণে দিলীপের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়। আসলে টেন্ডোর কোনো সুনির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রই ছিল না। তিনি একজন চমৎকার কোচ। কিন্তু দিলীপ সেখানে থাকায় তাঁকে কাজে লাগানো যায়নি।'
কী জানা যাচ্ছে দুশখাতের বিষয়
ঠিক দু'বছর আগে দুশখাতে কলকাতা নাইট রাইডার্স ছেড়ে ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফে যোগ দিয়েছিলেন। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। ৪৫ বছরের ক্রিকেটারের টিম ইন্ডিয়া ছাড়ার সম্ভাব্য় দু'টি কারণ এখন শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন যে, দুশখাতে বুঝতেই পারছেন না যে, এই দলে তাঁর কী ভূমিকা। ঠিক কী করণীয়। তাঁর জব প্রোফাইলই স্পষ্ট নয়। কারোর মতে আবার দুশখাতে আবার ব্যক্তিগত কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি লন্ডনে তাঁর পরিবারকে আরও বেশি সময় দেবেন বলেই স্থির করেছেন। শোনা যাচ্ছে দুশখাতে এমন কোনও ভূমিকাই খুঁজছেন যাতে তাঁকে কম ভ্রমণ করতে হয় এবং ঠাসা সময়সূচিও থাকবে না। একাধিক মিডিয়ার রিপোর্ট দুশখাতে নাকি ফের ফ্র্য়াঞ্চাইজি ক্রিকেটে ফিরতে চাইছেন। কেকেআরের সঙ্গে নাকি তাঁর কথাও হয়ে গিয়েছে! দেখা যাক ইংল্যান্ড সিরিজের পর ঠিক কী হয়!
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