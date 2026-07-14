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পরের পর হার! বুঝতেই পারছেন না তাঁর আদৌ কী করণীয়! ইংল্যান্ড সিরিজের পরেই সরছেন ভারতের কোচ

আয়ারল্যান্ডের পর ইংল্যান্ডের কাছেও টি-২০আই সিরিজে হার। ভারতীয় দলের সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতে বুঝতেই পারছেন না তাঁর এই দলে কী করণীয়! তাই ইংল্যান্ড সিরিজের পরেই ইস্তফা দেবেন তিনি। এমনটাই এখন রিপোর্ট

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 14, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:43 PM IST
পরের পর হার! বুঝতেই পারছেন না তাঁর আদৌ কী করণীয়! ইংল্যান্ড সিরিজের পরেই সরছেন ভারতের কোচ
Image Credit: রায়ান বলছেন আলবিদা!Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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