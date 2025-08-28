Team India In Asia Cup 2025: গম্ভীরের সংসারে অশান্তি, এশিয়া কাপে একসঙ্গে যাচ্ছে না টিম! চলে এল বিরাট আপডেট...

Team India In Asia Cup 2025: গম্ভীরের সংসারে অশান্তি, এশিয়া কাপে একসঙ্গে যাচ্ছে না টিম! চলে এল বিরাট আপডেট...
Team India In Asia Cup 2025: একসঙ্গে ভারতীয় দল এশিয়া কাপ খেলতে যাবে না! চলে এল বিরাট আপডেট। কিন্তু এমন কী ঘটল টুর্নামেন্ট শুরুর আগে যে, দল একত্রিত থাকল না!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের আসন্ন অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হবে এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025)। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই। অজিত আগরকরের (Ajit Agarkar) নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বেছে নিয়েছে এশিয়া কাপের ১৫ সদস্যের আগুনে স্কোয়াড (India's Squad For Asia Cup 2025)।
এশিয়া কাপে ভারত
পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমানের সঙ্গে এক গ্রুপে ভারত। ওদিকে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং হংকং গ্রুপ বি-তে। মেন ইন ব্লু ৯ সেপ্টেম্বর ইউএই-র বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট শুরু করবে, তারপর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে খেলা। প্রতি গ্রুপ থেকে দু'টি করে দল সুপার ফোরের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে, যেখানে সমস্ত দল রাউন্ড রবিন ফর্ম্যাটে একে অপরের মুখোমুখি হবে এবং শীর্ষ দুটি দল ফাইনাল খেলবে। তবে এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়া একসঙ্গে দুবাইয়ের বিমান ধরছে না! সাধারণত মুম্বই থেকেই দল বেঁধেই টিম ইন্ডিয়া বিদেশে খেলতে যায়। এবার কিন্তু তেমনটা ঘটছে না। যে যার মতো চলে যাবে দুবাইয়ে!
কেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল টিম!
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআইয়ের এক সিনিয়র কর্তা এই প্রসঙ্গে পিটিআইকে বলেছেন, 'সকল খেলোয়াড় ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার মধ্যেই দুবাই ঢুকে যাবে। ৫ সেপ্টেম্বর আইসিসি অ্যাকাডেমিতে প্রথম নেট সেশন রয়েছে। লজিস্টিক সুবিধার কথা বিবেচনা করেই খেলোয়াড়দের. তাদের নিজ নিজ শহর থেকে দুবাইতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে কয়েকজন মুম্বই থেকে দুবাই যাবেন। নিজেদের শহর থেকে প্রথমে মুম্বইতে এসে তারপর দুবাইতে যেতে বলার কোনও মানেই হয় না। অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের তুলনায় দুবাই স্বল্প সময়ের ফ্লাইট।'
স্ট্যান্ডবাইতে যাঁরা
এশিয়া কাপে অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটারদের মধ্যে অর্শদীপ সিং এবং হর্ষিত রানা গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের হয়ে খেলছেন, অন্যদিকে কুলদীপ যাদব মধ্যাঞ্চলের হয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে খেলছেন। স্ট্যান্ডবাইদের মধ্যে থাকা প্রসিধ কৃষ্ণা বা ওয়াশিংটন সুন্দররা কি মূল দলের সঙ্গেই নেট বোলার হিসেবে দুবাইয়ে যাবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে ওই কর্তা নেতিবাচকই উত্তর দিয়েছেন।
সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটরক্ষক), জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), হর্ষিত রানা ও রিঙ্কু সিং (স্ট্যান্ডবাই- প্রসিধ কৃষ্ণা, ওয়াশিংটন সুন্দর, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল ও যশস্বী জয়সওয়াল)
