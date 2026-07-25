/জিম্বাবোয়েকে দুরমুশ করে T20I সিরিজ তুলে নিল ভারত, ইতিহাস গড়লেন ব্রায়ান বেনেটও

ভারত-২১৯(৫)
জিম্বাবোয়ে-১২৯(১৭.৫ ওভার)
টি ২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারল না জিম্বাবোয়ে। ভারতের রান তাড়া করতে গিয়ে মাত্র ১৭.৫ ওভারেই বান্ডিল হয়ে গেল বেনেটরা। ২০ ওভারে ২১৯ রান করে জিম্বাবোয়ের সামনে পাহাড় খাড়া করে দেয় ভারত।
ভারতের পক্ষে ইশান কিষেন(৮১), তিলক ভার্মা(৬০) ও শ্রেয়স আইয়ার ভারতকে পক্ষে বিরাট রানের টার্গেট গড়ে দেন। পাশাপাশি অভিষেক শর্মা, প্রিন্স যাদব ও যশ ঠাকুর মোট ৭ উইকেট নিয়ে জিম্বাবোয়ের কোনও ব্যাটারকেই ক্রিজে থিতু হতে দেননি। টার্গেট থেকে ৭০ রান দূরেই থেমে যায় জিম্বাবোয়ে।
শনিবার হারারেতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জিম্বাবুয়ে -কে ৯০ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিল ভারত। সেই সাথে শ্রেয়স আইয়ারের অধিনায়কত্বে সফরকারী ভারতের এটি প্রথম সিরিজ জয়। তবে ইতিহাস গড়লেন ব্রায়ান বেনেটও।
২২০ রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ব্রায়ান বেনেটের দৌলতে শুরুটা ভালোই করেছিল জিম্বাবোয়ে। তিনি ১৯ বলে ৩টি ছক্কা ও ৩টি চার মেরে ৩২ রান করেন। কিন্তু এরপর পরপর উইকেট হারিয়ে গৃহস্বামী জিম্বাবোয়ে ১৭.৫ ওভারে ১২৯ রানেই অলআউট হয়ে যায়।
এর আগে, ইশান কিষাণ (৮১) এবং তিলক বর্মার (অপরাজিত ৬০) হাফ সেঞ্চুরির ওপর ভর করে ভারত ২১৯/৫ রানের এক বিশাল স্কোর তৈরি করে। চতুর্থ উইকেটে ইশান ও তিলক ৯৪ রানের জুটি গড়েন, যা ভারতকে ২০০ রানের গণ্ডি পার করতে সাহায্য করে।
জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে, তরুণ ওপেনার ব্রায়ান বেনেট মাত্র তৃতীয় জিম্বাবোয়ের ব্যাটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২,০০০ রান সম্পন্ন করে রেকর্ড বইয়ে নিজের নাম তুলে নিলেন। শনিবার (২৫ জুলাই) হারারে স্পোর্টস ক্লাবে ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ চলাকালীন বেনেট এই ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছান; এর মাধ্যমে তিনি সিকান্দার রাজা এবং রায়ান বার্লের মতো এলিট তারকাদের তালিকায় স্থান করে নিলেন।
এই ম্যাচের আগে মাইলফলকটি স্পর্শ করতে বেনেটের মাত্র ১০ রান প্রয়োজন ছিল; এর আগে ৬২টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে প্রায় ৩৫.৫ গড় এবং ১৪৩-এর বেশি স্ট্রাইক রেটে তিনি ১,৯৯০ রান সংগ্রহ করেছিলেন।
ভারতের দেওয়া ২২০ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে তিনি একদমই সময় নষ্ট করেননি। জিম্বাবোয়ের ইনিংসের শুরুতেই মাত্র ১০ বলে ২টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে দ্রুত ১৫ রান করে তিনি এই রেকর্ড গড়ার সীমানা পার করে যান।
টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জিম্বাবোয়ের সর্বকালের সেরা স্কোরার
১. সিকান্দার রাজা - ৩,১৪৪ রান
২. রায়ান বার্ল - ২,০৪০ রান
৩. ব্রায়ান বেনেট - ২,০২২ রান
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই বেনেট আধুনিক সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নিজেকে অন্যতম বিষ্ফোরক ও ধারাবাহিক তরুণ ব্যাটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
নিজের টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার জুড়ে বেনেট ৩৫.০০-এর বেশি গড় এবং ১৪৩.০০-এর বেশি স্ট্রাইক রেট বজায় রেখেছেন। তাঁর নামের পাশে রয়েছে ১২টি হাফ-সেঞ্চুরি এবং ১টি দুর্দান্ত সেঞ্চুরি (সর্বোচ্চ রান ১১১)। আগের আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বেনেট ছিলেন অন্যতম উজ্জ্বল তারকা, যেখানে তিনি ১৪৬ গড়ে ২৯২ রান করেছিলেন— যার মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে একটি ঝোড়ো অপরাজিত ৯৭ রানের ইনিংসও ছিল।
কিংবদন্তীদের তালিকায় যোগদান
২,০০০ রানের গণ্ডি পার করে বেনেট অধিনায়ক সিকান্দার রাজা (৩,১৪৪ রান) এবং অলরাউন্ডার রায়ান বার্লের (২,০৪০ রান) মতো জিম্বাবুয়ে টি-টোয়েন্টির মহারথীদের তালিকায় যোগ দিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে বেনেট এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন, যা তাঁর পূর্বসূরিদের চেয়ে অনেক কম বয়সে করা সম্ভব হয়েছে; এর মাধ্যমে তিনি জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের ভবিষ্যতের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করলেন।
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