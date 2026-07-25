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জিম্বাবোয়েকে দুরমুশ করে T20I সিরিজ তুলে নিল ভারত, ইতিহাস গড়লেন ব্রায়ান বেনেটও

India Vs Zimbabwe 2nd T20I: ২২০ রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ব্রায়ান বেনেটের দৌলতে শুরুটা ভালোই করেছিল জিম্বাবোয়ে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 25, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:47 PM IST
জিম্বাবোয়েকে দুরমুশ করে T20I সিরিজ তুলে নিল ভারত, ইতিহাস গড়লেন ব্রায়ান বেনেটও

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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