India vs Pakistan Asia Cup 2025: অপারেশন সিঁদুর ২.০! পাকিস্তানকে পিষে ফেলল ভারত...
India vs Pakistan Asia Cup 2025: টসে জিতে প্রথম ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান দাঁড়াতেই পারেনি যশপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্য়াটেলদের সামনে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের (India vs Pakistan Asia Cup 2025) সূচি ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ম্যাচ বয়কটের তীব্র প্রচার চলেছিল। সকলের একটাই প্রশ্ন ছিল- পহেলগাঁও কাণ্ডের পরেও কী করে ভারত খেলতে পারে পাকিস্তানের সঙ্গে। তবে কারোর প্রশ্ন ছিল না ভারতের জয় নিয়ে। রবিবাসরীয় রাতে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ফের একবার পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিল ভারত।
টসে জিতে প্রথম ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান দাঁড়াতেই পারেনি যশপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্য়াটেলদের কাছে। কোনওক্রমে ভারতের আক্রমণ ঠেকিয়ে পাকিস্তান টিম করে ১২৭ রান। সেই রান চেজ করতে নেমে মাত্র ১৫.৫ ওভারেই ভারত শেষ করে দেয় পাকিস্তানকে। সাত উইকেটে জয় তুলে নেয় টিম ইন্ডিয়া। সূর্যকুমার যাদব ৩৭ বলে করেন ৪৭ রান। অভিষেক শর্মা করেন ১৩ বলে ৩১ রান।
পাকিস্তানের মোকাবিলা করতে নেমে ধুমাধার শুরু করেছিলেন অভিষেক যাদব ও শুভমন গিল। তবে মাত্র ১০ রানের মাথায় স্টাম্প হয়ে যান শুভমন গিল। মাত্র ১৩ বলে ৩১ রান করে অভিষেক শর্মা। অভিষেকের ঝোড়ো ইনিংস থেমে যায় সাইমের বল ক্যাচ দিয়ে। দ্রুত ২ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর খেলা ধরে নেন সূর্যকুমার যাদব ও তিলক বর্মা। রানের গতি ঠিক রেখেই এগোচ্ছিলেন দুজন। কিন্তু সাইমের বলে বোল্ড হয়ে যান তিলক বর্মা। তার পর আর কোনও আঘাত আসেনি ভারতের ইনিংসে। সূর্যকুমার যাদব ৩৭ বলে করেন ৪৭ রান। এরকম ছোট টার্গেট তাড়া করতে গিয়ে মাত্রা ১৫.৫ ওভারেই পাকিস্তানকে মাটিতে পেড়ে ফেলে টিম ইন্ডিয়া।
পাক ইনিংসে সলমন আঘার পাকিস্তান টস জিতে সূর্যকুমার যাদবদের বোলিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ভারতের শত্রুদেশ শুরু থেকেই ছিল কম্পমান! পাকিস্তানের একজনকে দেখেও মনে হয়নি যে, তাঁদের বিন্দুমাত্র জেতার ইচ্ছা আছে এই ম্যাচ । দু'ওভারের মধ্যে ৬ রান তুলতেই চলে যায় দলের দুই উইকেট। হার্দিক পাণ্ডিয়া বোলিং শুরু করেছিলেন। প্রথম বলটি তিনি ওয়াইড করে ফেলেছিলেন। ওপেনার সাইম আয়ুব পয়েন্টে স্কোয়ার ড্রাইভ মারতে গিয়ে একেবারে জসপ্রীত বুমরার হাতে লোপ্পা ক্য়াচ তুলে দেন। দ্বিতীয় ওভারে মহম্মদ হারিস বুমরার বলে তুলে খেলতে গিয়ে ফাইন লেগে হার্দিকের হাতে উইকেট দিয়ে চলে যান।
এরপরই শুরু হয়ে যায় পাকিস্তানের তাসের মতো ভেঙে পড়া। ১৩ ওভারে মাত্র ৬৪ রান তুলতে গিয়েই সবুজ সেনার হাফ ডজন উইকেট চলে যায়। সাইম (০)-হারিসের (৩) পর ফখর জামান (১৫ বলে ১৭), সলমান আঘা (৩), হাসান নওয়াজ (৫) ও মহম্মদ নাওয়াজ (০) করে ফিরে যান। অক্ষর প্যাটেলের শিকার হন ফখর-সলমান। দুই নওয়াজকে ফেরালেন কুলদীপ যাদব। পেস-স্পিন দুই খেলতেই হিমশিম খেল মাইক হেসনের টিম। এরপর একের পর এক ফিরে যান সাহিবজাদা ফারহান, ফারহিন আসরফ, সুফিয়ান মুকিম। ২০ ওভার শেষে পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয় ১২৭ রান। রানরেট গিয়ে দাঁড়ায় ৬.৩৫।
আরও পড়ুন-৭৫ তম জন্মদিনে মোদীকে বিশেষ উপহার মেসির!
আরও পড়ুন-অসহায় আত্মসমর্পণ! ভারতীয় বোলিংয়ের দাপটে ১২৭ রানেই গুটিয়ে গেল পাকিস্তান
টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে হার্দিক পান্ডিয়া ১, যশপ্রীত বুমরাহ ২, বরুণ চক্রবর্তী ১, কুলদীপ যাদব ৩, অক্ষর প্য়াটেল ২ উইকেট তুলে নেন। পাকিস্তানের সামনে এখন চার্গেট ১২৮ রান। প্রসঙ্গত, ২২ গজে এত খারাপ পারফম্যান্স পাকিস্তান হাল আমলে আর কখনও করেনি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)