India vs South Africa 2nd Test 2025: গুয়াহাটির বিপর্যয়ে ডুবল ভারত, ডাগআউটে গম্ভীর কি মুখ ঢাকলেন?

Zee News Bengali
তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 24, 2025, 09:32 PM IST
জ়ি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনেই কার্যত ম্যাচ এবং সিরিজ খোয়ানোর মুখে টিম ইন্ডিয়া। গুয়াহাটির বারসাপারা স্টেডিয়ামে ব্যাটারদের সম্মিলিত 'আত্মহত্যার' সাক্ষী থাকল ক্রিকেট বিশ্ব। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের ৪৪৯ রানের জবাবে মাত্র ২০১ রানে গুটিয়ে যায় ভারতের প্রথম ইনিংস। স্কোরবোর্ডে ৯৫/১ থেকে ১২২/৭— এই ধস নামার পর ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের দিকেই উঠেছে আঙুল। ডাগআউটে তিনি অসহায়ভাবে এই 'মস্তিষ্কের ব্যর্থতা' দেখতে বাধ্য হয়েছেন।

ধ্বংসের গল্প:

রবিবার সকালে শুভ সূচনা করেছিলেন ওপেনাররা। কিন্তু, ৬২ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পতনের পর শুরু হয় বিপর্যয়। সাই সুদর্শনের (১৫) অবিবেচক শট, ধ্রুব জুরেলের (০) তাড়াহুড়ো এবং সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছেন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। দলের যখন কঠিন পরিস্থিতি, সেই সময় তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীন শট খেলার প্রবণতা ফের একবার ধরা পড়ল। প্রোটিয়া ফাস্ট বোলার মার্কো জ্যানসেন একাই ৬টি উইকেট তুলে নিয়ে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। ওয়াশিংটন সুন্দর (৪৮) ও কুলদীপ যাদব (৪০) কিছুটা প্রতিরোধ না দেখালে ফল আরও ভয়ঙ্কর হতে পারত।

গম্ভীরের দিকেই তোপ:

দলীয় বিপর্যয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়েছে দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের উপর। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী এই ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর সরাসরি নির্বাচকদের কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর মতে, বারবার ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন ও ভুল খেলোয়াড় নির্বাচন 'অর্থহীন'।

অন্যদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রিকেটপ্রেমীরা একযোগে প্রশ্ন তুলেছেন গম্ভীরের কোচিং নীতি নিয়ে। অনেকের মতে, এই ধরনের ফ্ল্যাট পিচেও ব্যাটাররা যদি নিজেদের উইকেট এভাবে ছুঁড়ে দিয়ে আসেন, তবে দলের অন্দরে মানসিক দৃঢ়তা তৈরি করার ক্ষেত্রে কোচের ভূমিকা কী? কলকাতা টেস্টের পিচ নির্বাচন নিয়ে আগেই কটাক্ষ শুনতে হয়েছে তাঁকে। এবার গুয়াহাটিতে ব্যাটারদের সম্মিলিত ব্যর্থতায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং হয়েছে '#SackGambhir'।

তৃতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার লিড এখন ৩১৪। চতুর্থ দিনে তাদের আরও রান তোলার পর লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ পেরোবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ঘরের মাঠে এই লজ্জাজনক সিরিজ হারের মুখে দাঁড়িয়ে গৌতম গম্ভীরের লাল বলের কোচের তকমা আবারও প্রশ্নের মুখে। কঠিন চ্যালেঞ্জ এখন কেবল ভারতের সামনে নয়, বরং ডাগআউটে বসা কোচের ভাবমূর্তির সামনেও।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

