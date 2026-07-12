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সিংহাসনচ্যুত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়া! ১৬০৫ দিন পর হারাল রাজপাট...ইংরেজরাই ছিনিয়ে নিল মুকুট

যা হওয়ার তাই হল! ভারত সিংহাসন ধরে রাখত পারল না। ইংরেজরা ছিনিয়ে নিল মুকুট।  ১৬০৫ দিন পর চলে গেল ভারতের ১ নম্বর তকমা।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 12, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:42 PM IST
সিংহাসনচ্যুত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়া! ১৬০৫ দিন পর হারাল রাজপাট...ইংরেজরাই ছিনিয়ে নিল মুকুট
Image Credit: বাটলারবাহিনী এখন ১ নম্বরেSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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