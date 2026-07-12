/সিংহাসনচ্যুত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়া! ১৬০৫ দিন পর হারাল রাজপাট...ইংরেজরাই ছিনিয়ে নিল মুকুট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ব্যাক-টু-ব্যাক টি-২০ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস লিখেছিল টিম ইন্ডিয়া। ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণে ভারত হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু সেই অশ্বমেধের ঘোড়ার চাকাই এবার বসে গেল বিদেশের মাটিতে। আয়ারল্যান্ডের কাছে টি-২০আই সিরিজে ২-০ হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর শ্রেয়স আইয়ারের ভারত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ৫ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজে ৪-০ হেরেছে। বলা ভালো অসহায় আত্মসমর্পণ করছে। আর এরপরেই সিংহাসনচ্যুত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন টিম ইন্ডিয়া। আর ভারত বিশ্বের এক নম্বর দল টি-২০ নয়! ইংরেজদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেই ভারত চলে এল আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে ২ নম্বরে। ইংল্যান্ড হয়ে গেল ১ নম্বর দল। ১৬০৫ দিন পর রাজপাট হারাল ভারত।
শ্রেয়স যুগের শুরুতেই লজ্জা!
শ্রেয়স দায়িত্ব নেওয়ার পরেই ভারত এই বেনজির অধঃপতনের শিকার হল। অধিনায়ক হিসেবে সূর্যকুমার যাদবকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক প্যানেলের এক দারুণ সাহসী পদক্ষেপ। বিশেষ করে যখন সূর্যর নেতৃত্বেই ভারত চলতি বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল এবং ভারতের অধিনায়ক হিসেবে তিনি কখনও কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হারেননি। সূর্যকে কেবল অধিনায়কত্ব থেকেই সরানো হয়নি বরং পুরো দল থেকেই বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর শ্রেয়সকে দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যিনি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে আর কোনও টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচই খেলেননি দেশের জার্সিতে। মোট তিনবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বজয়ী ভারতের আইরিশদের হাতে বধ হওয়াই ছিল অত্যাশ্চর্য বিষয়। প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বলই ছিল না। দেখতে গেলে ভারতের তুলনায় তাদের ছিল দ্বিতীয় সারির দল।
সামনে আরও সুযোগ শ্রেয়সের
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ভারতের অবস্থা ছিল তথৈবচ। সিরিজের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর ভারত টানা চার ম্যাচ হারে। যা এই ফরম্যাটে ভারতের অন্যতম বাজে পারফরম্যান্স। আইয়ারের নেতৃত্বে ভারত এখনও প্রথম টি-টোয়েন্টিআই জয়ের অপেক্ষায় রয়েছে। জুলাইয়ের শেষের দিকে জিম্বাবোয়ে সফরে ভারত আরও একটি টি-টোয়েন্টিআই সিরিজ খেলবে। সেখানেও তারা ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে। সিরিজ হারের পর শ্রেয়স বলেছিলেন, 'আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। বিশেষ করে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়ে। প্রথম ম্যাচের তুলনায় পরিস্থিতি বদলে গিয়েছিল। পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে আমাদের সেই অনুযায়ী মানিয়ে নিতে হবে এবং কী ভিন্ন ভাবে করা যেত, তা নিয়ে আলোচনা চালাতেহবে। ফিল্ডিংও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বাইরে মাঠের আয়তন বা গঠন ভিন্ন হয় এবং আমাদের সেই পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়।' শ্রেয়স এবার ভারতের ওডিআই স্কোয়াডে যোগ দেবেন এবং আসন্ন তিন ম্যাচে শুভমন গিলের ডেপুটি তিনি। জিম্বাবোয়ে সফরেও তিনিই দলের অধিনায়ক থাকবেন এবং ২০২৬ এশিয়ান গেমসেও শ্রেয়সের নেতৃত্বে ভারতের খেলার কথা আছে। দেখা যাক এবার ভাগ্য়ের চাকা ঘোরে কিনা!
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