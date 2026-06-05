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India's No 3 In Tests: টেস্টে ভারতের ৩ নম্বর কে? গুরু গম্ভীর বাছলেন... ৭২২ রান করা IPL স্টার না RCB-র চ্যাম্পিয়ন ব্যাটার?

India's No 3 In Tests: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট ম্যাচে কাকে ৩ নম্বর পজিজনে দেখা যাবে? সাই সুদর্শন নাকি দেবদূত পাড়িক্কল! কে এগিয়ে? কেন সুযোগ পাবেন? বুঝিয়ে বলে দিলেন গম্ভীর

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 05, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:23 PM IST
India's No 3 In Tests: টেস্টে ভারতের ৩ নম্বর কে? গুরু গম্ভীর বাছলেন... ৭২২ রান করা IPL স্টার না RCB-র চ্যাম্পিয়ন ব্যাটার?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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