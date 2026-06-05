India's No 3 In Tests: টেস্টে ভারতের ৩ নম্বর কে? গুরু গম্ভীর বাছলেন... ৭২২ রান করা IPL স্টার না RCB-র চ্যাম্পিয়ন ব্যাটার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের তিন নম্বর পজিশন বরাবরই চর্চিত। দীর্ঘ সময় ধরে খেলেছেন রাহুল দ্রাবিড় এবং চেতেশ্বর পূজারা। তাঁরাই সবচেয়ে সফল। বিরাট কোহলি, অজিঙ্কা রাহানে ও কেএল রাহুলকেও টেস্টে তিনে ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চোখ রাখা যাক। গত বছর ইংল্যান্ড সফরের সময়ে তিনে সাই সুদর্শনকে খেলাতে শুরু করে ভারত। তবে ব্যাট হাতে খুব একটা ভালো ছাপ ফেলতে পারেননি। ৬ ম্যাচে তিনি ২৭.৪৫ গড়ে ৩০২ রান করেছিলেন। এরপর থেকে এই পজিশনে ভারত করুণ নায়ার ও ওয়াশিংটন সুন্দরকেও নিয়ে বেশ অদলবদল করেছে। রাত পোহালে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে ভারত-আফগানিস্তান সিরিজের একটি মাত্র টেস্ট ( India vs Afghanistan Test 2026) শুরু হচ্ছে। এখন প্রশ্ন মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ভারতের হয়ে কে তিনে ব্যাট করবেন?
ভারতের হয়ে টেস্টে ৩ নম্বরে কে?
হেড কোচ গৌতম গম্ভীর উত্তর দিয়ে দিলেন সাংবাদিকদের। সাম্প্রতিক অতীতে সহকারি কোচ রায়ান টেন ডশখাতে জানিয়ে ছিলেন যে, সাই সুদর্শন বা দেবদূত পাড়িক্কলের মধ্যে কোনও একজনকেই সেই পজিশনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে দেওয়া উচিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেকে আরসিবি তারকা ৪ নম্বরে নেমেছিলেন। গম্ভীর বলছেন, 'সাই সুদর্শন ন্যায্য সুযোগ পায়নি। ও বেশিরভাগ ইংল্যান্ডেই খেলেছে। আমি বিশ্বাস করি ওর একটি ন্যায্য সুযোগ পাওয়া উচিত। আমরা মাত্র ১১ জনকেই বেছে নিতে পারি এবং সাইয়ের ফর্ম খারাপ নয়। ও আইপিএলে ৭০০ রান (১৭ ম্যাচে ৭২২ রান) করেছে। মাত্র ৪-৫ ম্যাচের ভিত্তিত যদি আমরা সাইকে বিচার করি, তবে আমরা কখনই কোনও কিছু গড়ে তুলতে পারব না।' রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে পরপর দু'বার আইপিএলজয়ী দেবদূত ১৫ ইনিংসে ৪৬৪ রান করেছিলেন। তিনিও আছে ভালো ফর্মে...
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বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ব্যর্থতা
গত বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল ভারত। তার আগের দুই সংস্করণেই ভারত ফাইনাল খেলেছিল। অস্ট্রেলিয়ায় ১-৩ ব্যবধানে হার এবং তার আগে ২০২৪ সালে ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের কাছে নজিরবিহীন হোয়াইটওয়াশই ভারতকে ছিটকে দিয়েছিল। নতুন চক্রে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত সিরিজ ২-২ ড্র করে ভারত। সেই সময়ে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও আর অশ্বিনের মতো তিন মহাতারকাই অবসর নিয়ে ফেলেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন গম্ভীর। তবে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে তারা বড় ধাক্কা ২-০ ব্যবধানে সিরিজ খুইয়ে ভারত বড় ধাক্কা খেয়েছে। চলতি ডব্লিইটিসি সাইকেলে ভারত ৯ টেস্টের মধ্যে মাত্র ৪টি জিতেছে। ভারত পয়েন্ট তালিকায় এখন ছয়ে। ভারতের সামনে সামনে বেশ কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। অগাস্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে এই কঠিন সাইকেল শুরু হবে এবং এরপর নভেম্বরে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আরও একটি দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে যাবে টিম। আগামী বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বহু প্রতীক্ষিত পাঁচ ম্যাচের বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি সিরিজ আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ফাইনালের লড়াই আরও জমে উঠবে।
কী ভাবছেন গৌতম গম্ভীর?
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টটি কিন্তু ডব্লিউটিসি সাইকেলের অংশ নয়। কিন্তু গুরু গম্ভীর বলছেন, 'টেস্ট ম্যাচ মানেই টেস্ট ম্যাচ। আমি জানি অনেকে বলতে পারেন যে এটি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলের অংশ নয়। কিন্তু আমার কাছে এটি একটি টেস্ট ম্যাচই, যা দেশের জন্য আমাদের জিততেই হবে। ম্যাচটি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ কি না, তার উপর ভিত্তি করে টেস্ট ম্যাচের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা যায় না। ঠিক এই কারণেই আমরা এই টেস্ট ম্যাচেও আমাদের সেরা বা পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই খেলার চেষ্টা করব। ডব্লিউটিসি ফাইনালে খেলার বিষয়ে আমরা খুবই আশাবাদী। আমরা সবসময়ই আশাবাদী। ফাইনালে খেলার সুযোগ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমরা আশাবাদীই থাকি। আমাদের দলের খেলোয়াড়দের প্রতিভা সম্পর্কে আমরা জানি। আমরা যে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে পারি, এতে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। শুধু আমি নই, ড্রেসিংরুমের প্রত্যেকেই এটা বিশ্বাস করে। মাঝেমধ্যে কোনও একটি সিরিজ খারাপ হতেই পারে, কিন্তু আমাদের দলের প্রতিভা এবং সাফল্যের প্রতি যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তা আমরা ভালোভাবেই জানি।' দেখা যাক ভারত এবার ফাইনালে যায় কিনা!