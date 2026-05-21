/Nisith Pramanik: লাখে নয়, এবার কোটিতে: আন্তর্জাতিক পদকজয়ীদের জন্য বিরাট ঘোষণা ক্রীড়ামন্ত্রীর

Nisith Pramanik: 'আন্তর্জাতিক মঞ্চে অ্যাথলিটদের আরও ভাল কিছু করার উৎসাহ দিতে পুরস্কার অর্থ বাড়ানো হবে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লাখে নয়, এবার কোটিতে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদকজয়ীদের আর্থিক পুরস্কারের অংক আরও বাড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। বললেন, 'আগে অলিম্পিক্সে কেউ সোনা জিতলে তাঁকে মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার অর্থ দেওয়া হত। আমরা সেটা বাড়িয়ে ৮ কোটি টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছি। রুপোজয়ীদের পুরস্কার অর্থ ১৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ব্রোঞ্জজয়ীদের পুরস্কার অর্থ ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৪ কোটি টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছি।'
এদিন নিজের দফতরে বসে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, 'আন্তর্জাতিক মঞ্চে অ্যাথলিটদের আরও ভাল কিছু করার উৎসাহ দিতে পুরস্কার অর্থ বাড়ানো হবে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ীদের সাড়ে সাত লক্ষ টাকার পুরস্কার অর্থ বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা, রুপোজয়ীদের জন্য ৪ কোটি টাকা ও ব্রোঞ্জ জয়ীদের ২ কোটি টাকা পুরস্কার অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি। কমনওয়েলথ গেমসে সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জজয়ীদের পুরস্কার অর্থ ৫ লক্ষ, ৩ লক্ষ ও ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে দেড় কোটি, ৭৫ লক্ষ ও ৫০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছি'।
ক্রীড়ামন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ক্ষেত্রে এতদিন রাজ্যের তরফে কোনও আর্থিক পুরস্কার ছিল না। আমরা সোনাজয়ীদের ২ কোটি, রুপোজয়ীদের দেড় কোটি ও ব্রোঞ্জজয়ীদের ১ কোটি টাকা পুরস্কার অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি। ন্যাশনাল গেমসের ক্ষেত্রে খুব সামান্য পুরস্কার অর্থ ছিল। এবার থেকে ৭ ,৬ ও ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি।'
স্রেফ আর্থিক পুরস্কারই নয়, পদকজয়ীদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকারও। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী পদমর্যাদা ঠিক হবে। স্পোর্টসের উপদেষ্টা কমিটি গড়া হবে। তাঁর কথায়, 'সমস্ত স্পোর্টস থেকে পরিবারতন্ত্র মুছে ফেলা হবে। স্পোর্টসে কোনওরকম রাজনীতির ছোঁয়া থাকতে দেব না'।
