/সরাসরি ফুটবল বিশ্বকাপে সুযোগ পেল ভারত, আচমকাই ১৪০ কোটি দেশবাসীর অধরা স্বপ্নপূরণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতও একদিন ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবে। এই স্বপ্নেই বিভোর ১৪০ কোটির খেলাপাগল এই দেশ। ফিফা ক্রমতালিকায় ১৩৮ নম্বর দেশ কি আদৌ পারবে বিশ্বকাপ খেলতে? সেই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র সময়ই দেবে। সিনিয়র টিমের বিশ্বকাপ খেলার দিনক্ষণ ঘোষিত হয়নি ঠিকই। তবে এবার ভারতের অনূর্ধ্ব ১৫ দল সরাসরি বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করে গেল।
'আন্ডার ফিফটিন ওয়ার্ল্ড কাপ অ্য়ান্ড ফেস্টিভ্যাল'
ফিফা জানিয়েছে যে, এই বছরই আজারবাইজানে পথ চলা শুরু হচ্ছে 'আন্ডার ফিফটিন ওয়ার্ল্ড কাপ অ্য়ান্ড ফেস্টিভ্যাল'। এই টুর্নামেন্টে ভারত-সহ ২১১টি সদস্য দেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ফিফা বিশেষ ফরম্যাট চালু কলেছে। সকলেরই অবারিত দ্বার। সকলকেই ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার আয়োজনের আমন্ত্রণ। যার ফলে বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করার জন্য় কোনও যোগ্য়তা অর্জনের পাটই থাকল না। সরাসরি সুযোগ সকলেরই। ২২-৩১ অক্টোবর চলবে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপ।
বিশ্বকাপও কিছুটা আলাদা
১৫ বছর বয়সী খেলোয়াড়দের বিকাশের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ম্যাচগুলোর সময় কম করা হয়েছে। খেলা হবে তুলনামূলক ছোট মাঠে। প্রতি দলে ৭ থেকে ৯ জন ফুটবলার থাকবে। এবার শুধুই ছেলেরা খেলবে। আগামী বছর টুর্নামেন্টে কেবল মেয়েদের দলই অংশ নেবে। ২০২৮ সাল থেকে ছেলে ও মেয়েরা দুটি আলাদা আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আজারবাইজান অতীতে অনূর্ধ্ব-১৭ নারী বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে। এছাড়াও ২০১৯ সালে ইউরোপ লিগের ফাইনালের পাশাপাশি ২০২০ ইউরো কাপের ম্যাচও আয়োজন করেছে।
বাজাজ চাইছেন দায়িত্ব
আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিজেদের ছাপ রাখার সোনার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে ভারত। ফিফা নিশ্চিত করছে যে, ভারত-সহ ফুটবলে উন্নয়নশীল দেশগুলি যেন বিশ্বের সেরা দলগুলির বিরুদ্ধেই খেলার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিচিতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। সিনিয়র বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী কোনও দেশের জন্যই অনূর্ধ্ব-১৫ দল গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিনার্ভা অ্যাকাডেমি এফসি হেলসিংকি কাপে অপরাজিত থেকেই জিতে ইতিহাস লিখেছে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও কোচ রঞ্জিত বাজাজ একটি প্রকাশ্য ঘোষণা করেছেন যে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাঁকেই অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় দলের কোচ করুক। তাঁর প্রতিশ্রুতি ভারতকে বিশ্বকাপ জিতিয়েই দেশে ফিরবেন।
দারুণ সফল বাজাজ
বাজাজের ঈর্ষণীয় সাফল্যগাথা। উদ্ভাবনী ম্যানেজার ও কোচ হিসেবে তিনি একাই উত্তর ভারতের যুব ফুটবলের ছবি বদলে দিয়েছেন। বাজাজের অ্যাকাডেমির পরিচালিত যুব উন্নয়ন কর্মসূচিতে ভারতের বিভিন্ন জাতীয় দলের জন্য ২৪০ জনেরও বেশি খেলোয়াড় তৈরি করেছে। এঁদের মধ্যে জিকসন সিং এবং সন্দেশ ঝিঙ্গানের মতো তারকারাও। তিনি গোথিয়া কাপ, মিনা কাপ এবং সাম্প্রতিক হেলসিংকি কাপ-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক যুব প্রতিযোগিতা জিতে ৬৮টিরও বেশি ট্রফি জিতেছে।
নেটপাড়ায় বাজাজ ঝড়
বাজাজের আবেদন সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক স্থবিরতায় হতাশ ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা তাঁর সমর্থনেই সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সমর্থকরা সরকার ও ফেডারেশনের কাছে দাবি জানাচ্ছেন, যেন প্রথাগত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়িয়ে অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব বাজাজকেই দেওয়া হয়। অনেক ভক্তের মতে, কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ছাড়াই বিশ্বমানের যুব দল গড়ে তোলার প্রমাণিত দক্ষতার কারণে ভারতের ঐতিহাসিক অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপ অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনিই সেরা পছন্দ। এবার দেখার ফেডারেশন বাজাজকে দায়িত্ব দেয় কিনা!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)