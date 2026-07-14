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সরাসরি ফুটবল বিশ্বকাপে সুযোগ পেল ভারত, আচমকাই ১৪০ কোটি দেশবাসীর অধরা স্বপ্নপূরণ

এবার ভারতও বিশ্বকাপে। সরাসরি সুযোগ পেয়ে গেল ঐতিহাসিক আসরে। যে খবরে আর খুশি ধরছে না ভারতীয় সমর্থকদের। চলে এল বিরাট আপডেট

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 14, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:08 PM IST
সরাসরি ফুটবল বিশ্বকাপে সুযোগ পেল ভারত, আচমকাই ১৪০ কোটি দেশবাসীর অধরা স্বপ্নপূরণ
Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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