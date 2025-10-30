Womens World Cup: অজিদের রানের পাহাড় টপকে বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত! বিশ্বরেকর্ড হরমনপ্রীতদের...
Womens World Cup: রবিবার ফাইনালে ভারতের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা। যেই জিতুক, একদিনের বিশ্বকাপে এবার পাওয়া যাবে নতুন চ্যাম্পিয়ন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসাধ্যসাধন! একে তো সাতবারের বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন। তারপর সেমিফাইনালে তিনশোর উপর রান তুলে ফেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু অজিদের সেই রানের পাহাড় হেলায় টপকে মহিলাদের বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতই। ৫ উইকেটে জিতলেন হরমনপ্রীত কৌরেরা। রবিবার ফাইনালে ভারতের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা।যেই জিতুক, একদিনের বিশ্বকাপে এবার পাওয়া যাবে নতুন চ্যাম্পিয়ন।
আরও পড়ুন: KKR Head Coach: কলকাতায় 'পণ্ডিত'মশাইয়ের পাঠাশালা অতীত, শাহরুখের আইপিএল টিমের দায়িত্বে এখন...
এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু মাত্র ৫ রানেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। অজিদের শুরুতেই ধাক্কা দেন ক্রান্তি গৌড়। কিন্ত ভয়ংকর হয়ে ওঠে ফোবি লিচফিল্ড এবং এলিসি পেরি। ফলে অস্ট্রেলিয়া বড় রান যে তুলবে, তা বোঝাই গিয়েছিল। ৯৩ বলে ১১৯ রান করেন লিচফিল্ড। তাঁকে আউট করে ১৫৫ রানের জুটি ভাঙেন অমনজ্যোত কৌর। কিন্তু অ্যাশলি গার্ডনার ও কিম গার্থ ফের স্কোরবোর্ডকে দ্রুতগামী করে তোলেন। ৪৬ ওভারে অস্ট্রেলিয়া ৩০০ পেরোয় এই দুই ব্যাটারের সৌজন্যে।
ভারতে টার্গেট ছিল ৩৩৯ রান। কিন্তু ওপেনিং জুটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ১০ রান করেই আউট হন শেফালিকে। এরপর ইনিংসের হাল ধরেন স্মৃতি মন্ধানা ও জেমাইমা রদ্রিগেজ। স্কোরবোর্ড সচল রাখছিলেন তাঁরা। কিন্তু আচমকাই কিম গার্থের বলে আউট মন্ধানাও। এই পরিস্থিতিতে দুরন্ত জুটি বাঁধলেন জেমাইমা রদ্রিগেজ ও অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর। রান উঠতে থাকে তরতর করে! শেষপর্যন্ত ৫ উইকেট হাত রেখে জয়ের জন্য় প্রয়োজনীয় রানও তুলে ফেলে ভারতে প্রমীলাবাহিনী।
আরও পড়ুন: Young Australian Cricketer Ben Austin Dies: ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, নেট প্র্যাকটিসের সময়ে প্রয়াত ক্রিকেটার!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)