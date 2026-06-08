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India's Biggest Test Victory: ভারতের সবচেয়ে বড় টেস্ট জয়; ইনিংস ও ৩০০ রানে আফগান বধ...অভিষেকেই ৫ রেকর্ডে ইতিহাস সুতারের

India's Biggest Test Victory: আফগানিস্তানকে ইনিংস ও ৩০০ রানে গুঁড়িয়ে সবচেয়ে বড় টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল ভারত। আর অভিষেকেই ৭ উইকেট নিয়ে ইতিহাস লিখলেন মানব সুতার...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 08, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:31 PM IST
India's Biggest Test Victory: ভারতের সবচেয়ে বড় টেস্ট জয়; ইনিংস ও ৩০০ রানে আফগান বধ...অভিষেকেই ৫ রেকর্ডে ইতিহাস সুতারের
Image Credit: টেস্ট জয়ের পর টিম ইন্ডিয়া

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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