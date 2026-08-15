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পাড়িক্কলের ব্যাটে ঝড়, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম দিনে ভালো জায়গায় ভারত, ভাবাচ্ছে রাহুলের চোট

India Vs Sri Lanka 1st Test: শুরুটা খারাপ করেনি ভারত। যশস্বী জয়সওয়াল ও কে এল রাহুল বেশ স্বস্তিতেই ব্যাট করছিলেন। কিন্তু ৩২ রান করে রান আউট হয়ে যান যশস্বী জয়সোয়াল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 15, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:43 PM IST
পাড়িক্কলের ব্যাটে ঝড়, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম দিনে ভালো জায়গায় ভারত, ভাবাচ্ছে রাহুলের চোট

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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