শুভপম সাহা | Updated By: Oct 19, 2025, 06:20 PM IST
India-South Africa Eden Test Ticket Price: দিওয়ালি ধামাকা, মাত্র ৬০ টাকায় ইডেনে দেখুন টেস্ট! কবে থেকে টিকিট বিক্রি শুরু?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly)। পাক্কা ৬ বছর পর ফের সিএবি (CAB President) প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেছেন। দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বঙ্গজ ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার মসনদে মহারাজ। কামব্যক কিং দায়িত্ব নিয়েই আগামীর নীলনকশা তৈরি করে ফেলেছিলেন। আর সেই তালিকায় রয়েছে ইডেন গার্ডেন্সে আসন্ন ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট (India-South Africa Eden Test)। হেমন্তের পরশে টানা পাঁচদিন ক্রিকেটের শুদ্ধতম সংস্করণের আসর বসছে তিলোত্তমায়। আর সেই ম্যাচেরই এবার বিরাট আপডেট চলে এল।

আরও পড়ুন: প্রত্যাবর্তনে ব্যর্থ রো-কো, পারথে শুরুতেই ভারতের ভয়াবহ ভরাডুবি! ৭ উইকেটে অজিদের জয়

ইডেনে ফিরছে টেস্ট

২০১৯ সালে শেষবার টেস্ট হয়েছিল ক্রিকেটের নন্দন কানন ইডেন গার্ডেন্সে। সৌরভ তখন ছিলেন বোর্ড প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে। সেই বছর ভারত গোলাপি বলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক দিন-রাতের টেস্ট খেলেছিল। সিএবি প্রেসিডেন্ট হিসাবে দ্বিতীয়বার ফিরেই বিরাট ম্যাচ সৌরভের কোর্টে। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে টেম্বা বাভুমার টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টেস্টে মুখোমুখি হবে শুভমন গিলের তরুণ ভারত। সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেস্টে হোয়াইটওয়াশ করেছে ভারত। দিল্লি টেস্টটি প্রাথমিক ভাবে ইডেনে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। তার বদলে গোষ্ঠ পাল সরণির ঐতিহ্যবাহী মাঠ পেয়েছে ভারত-প্রোটিয়া টেস্ট।

মাত্র ৬০ টাকায় টিকিট!

রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের চলতি তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচ শেষ হতেই, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিল যে, আগামিকাল ২০ অক্টোবর, দুপুর ১২টা থেকে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের টিকিট বিক্রি শুরু হবে। টিকিট পাওয়া যাবে জোমাটে অ্যাপের ডিসট্রিক্ট থেকে। এবার একেবারে জলের দরে ফল। পুরো দিওয়ালি ধামাকাই। টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য রাখা হয়েছে ৬০। প্রতিদিন এই টাকায় ইডেনে টেস্ট দেখা যাবে। সিজন টিকিট (৫ দিনের) কাটলে দাম পড়বে ৩০০ টাকা। প্রতিদিন ২৫০ টাকার টিকিটই সর্বাধিক। ৫ দিনের খরচ পড়ছে ১২৫০ টাকা।

'ভালো টেস্ট হবে'

গত মাসে বাইপাসের ধারে এক অভিজাত হোটেলে হয়েছিল সিএবির ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সেদিনই সৌরভ কথা বলেছিলেন ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট নিয়ে। সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। একটা ভালো টেস্ট ম্যাচ হবে। এখানে সবকিছুই আছে-ভালো পিচ, ভালো দর্শক,পরিকাঠামো আছে। ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা উভয়ই ভালো দল, আমি নিশ্চিত এটি ভালো টেস্ট হবে।' ইডেন টেস্টের অপেক্ষায় এখন থেকেই কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা...

আরও পড়ুন: রক্ত ফুটছে রশিদের, পাক হামলায় নিহত দশে ৩ ক্রিকেটার! আফগান নেতার এবার নির্মম প্রতিশোধ

 

