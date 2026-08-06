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৯৭ কেজি ওজন! KKR নক্ষত্র-সহ একাধিক 'ওভারওয়েট' ইন্ডিয়া টিমে... শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগেই BCCI চরম EXPOSED

বিসিসিআই আবারও ফিটনেসকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফরে দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পরই বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে ফিটনেসের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 06, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:36 PM IST
৯৭ কেজি ওজন! KKR নক্ষত্র-সহ একাধিক 'ওভারওয়েট' ইন্ডিয়া টিমে... শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগেই BCCI চরম EXPOSED

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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