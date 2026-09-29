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বরুণদেবের বদান‍্যতায় পণ্ড ৪ কোয়ার্টারই, সেমিতে শ্রেয়সদের প্রতিপক্ষ কে? এশিয়াডে সোনার ফাইনালে ভারত-পাক!

বরুণদেবের বদান‍্যতায় পণ্ড হয়ে গেল ৪ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্য়াচই, সেমিফাইনালে এখন শ্রেয়সদের প্রতিপক্ষ কে? এশিয়াডে সোনার ফাইনালে কি ভারত-পাক!

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 29, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 02:31 PM IST
বরুণদেবের বদান‍্যতায় পণ্ড ৪ কোয়ার্টারই, সেমিতে শ্রেয়সদের প্রতিপক্ষ কে? এশিয়াডে সোনার ফাইনালে ভারত-পাক!
Image Credit: এশিয়ান গেমসে ভারত খেলতেই পারল না!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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