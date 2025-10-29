English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

India vs Australia 1st T20I Highlights: সূর্য–গিলের আগুনে ইনিংসে জল ঢালল প্রকৃতি! বৃষ্টিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচ পরিত্যক্ত...

India vs Australia 1st T20I Highlights: সূর্য–গিলের আগুনে ইনিংসে জল ঢালল প্রকৃতি! বৃষ্টিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচ পরিত্যক্তই হয়ে গেল। সিরিজের ফল এখন ০-০  

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 29, 2025, 05:46 PM IST
India vs Australia 1st T20I Highlights: সূর্য–গিলের আগুনে ইনিংসে জল ঢালল প্রকৃতি! বৃষ্টিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচ পরিত্যক্ত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শেষ। ভারত হেরেছে ১-২ ব্যবধানে। এবার ৫ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজের পালা। বুধবার, ২৯ অক্টোবর, ক্যানবেরার মানুকা ওভালে টি-২০আই সিরিজের প্রথম ম্যাচে (India vs Australia 1st T20I Highlights) মুখোমুখি হয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব ও মিচেল মার্শরা। কিন্তু তুমুল বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে গেল। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: শ্রেয়সের আরোগ্যে ছট মাইয়ার কাছে কাতর আর্তি, চোখ ছলছল নেটপাড়ার সূর্যর মাকে প্রণাম

পূর্বাভাসই মিলে গেল

ক্যানবেরায় বৃষ্টির ভ্রুকুটি ছিলই। যদিও খেলা নির্ধারিত সময়ে শুরু হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া টস জিতে শুরুতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভারতের হয়ে ওপেন করতে নেমে অভিষেক শর্মা ও অধিনায়ক সূর্যকুমার দুরন্ত শুরু করেছিলেন। ৩.৫ ওভারে অভিষেক আউট হয়ে যান। ১৪ বলে ৪ চারের সুবাদে তাঁর ১৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস শেষ হয়ে যায়। নাথান এলিসের বলে তিনি টিম ডেভিডের হাতে ধরা পড়ে যান। সূর্যকুমারকে সঙ্গ দিতে আসেন শুভমন গিল। দলের রান যখন ৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৪৩, ঠিক তখনই বৃষ্টি নামে। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকে।

সূর্য–গিলের আগুন

এরপর তিনটে নাগাদ খেলা শুরু হলে জানানো হয় যে ১৮ ওভারের ম্যাচ হবে। সূর্য–গিল এরপর তাণ্ডবলীলা শুরু করেছিলেন। টি-২০আই অধিনায়ক এশিয়া কাপে রান না পাওয়ায় বিস্তর সমালোচিত হয়েছিলেন, কিন্তু এদিন যেন তিনি একেবারে সব সুদে-আসলে পুষিয়ে নিতেই চেয়েছিলেন। প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বর ২৪ বলে ৩৯ রান করেন। ৩ চার মারেন ও ২ ছক্কা হাঁকান তিনি। ওদিকে গিলও ছিলে দারুণ ছন্দে। ওডিআই সিরিজে তিন ম্যাচে মাত্র ৪৩ করেছিলেন, সেই শুভমনও যেন রানে ফিরতে মরিয়া ছিলেন। চার ৪ ও ১ ছয়ে ২০ বলে ৩৭ রান করেছিলেন পঞ্জাব পুত্তর।  

আর খেলাই হল না!

৯.‌৪ ওভারে ভারতের রান যখন ১ উইকেটে ৯৭ ছিল তখন ফের বরুণ দেব ফের ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করেন। আর তাঁর ইনিংসেই আর খেলা শুরু করা যায়নি। অবশেষে খেলা ভেস্তেই যায়। আগামী ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে সিরিজের দ্বিতীয় টি-২০আই ম্যাচ

আরও পড়ুন: ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে ভারতের ২১ ODI-র ঠাসা সূচি, কবে কখন কোথায় দেখবেন রো-কো জুটিকে

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Ind vs Ausindia vs australiaIND vs AUS 1st T20ind vs aus live scoreind vs aus 1st T20 live cricket scoreIndia vs Australia 1st T20
পরবর্তী
খবর

Suryakumar Yadav's Mother Prays For Shreyas Iyer: শ্রেয়সের আরোগ্যে ছট মাইয়ার কাছে কাতর আর্তি, চোখ ছলছল নেটপাড়ার সূর্যর মাকে প্রণাম
.

পরবর্তী খবর

NRC: SIR শুরু হতেই NRC আতঙ্ক, নোট লিখে চরম পদক্ষেপ ৫৭-র প্রদীপের, গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী