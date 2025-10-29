India vs Australia 1st T20I Highlights: সূর্য–গিলের আগুনে ইনিংসে জল ঢালল প্রকৃতি! বৃষ্টিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচ পরিত্যক্ত...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শেষ। ভারত হেরেছে ১-২ ব্যবধানে। এবার ৫ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজের পালা। বুধবার, ২৯ অক্টোবর, ক্যানবেরার মানুকা ওভালে টি-২০আই সিরিজের প্রথম ম্যাচে (India vs Australia 1st T20I Highlights) মুখোমুখি হয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব ও মিচেল মার্শরা। কিন্তু তুমুল বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে গেল।
পূর্বাভাসই মিলে গেল
ক্যানবেরায় বৃষ্টির ভ্রুকুটি ছিলই। যদিও খেলা নির্ধারিত সময়ে শুরু হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া টস জিতে শুরুতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভারতের হয়ে ওপেন করতে নেমে অভিষেক শর্মা ও অধিনায়ক সূর্যকুমার দুরন্ত শুরু করেছিলেন। ৩.৫ ওভারে অভিষেক আউট হয়ে যান। ১৪ বলে ৪ চারের সুবাদে তাঁর ১৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস শেষ হয়ে যায়। নাথান এলিসের বলে তিনি টিম ডেভিডের হাতে ধরা পড়ে যান। সূর্যকুমারকে সঙ্গ দিতে আসেন শুভমন গিল। দলের রান যখন ৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৪৩, ঠিক তখনই বৃষ্টি নামে। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকে।
সূর্য–গিলের আগুন
এরপর তিনটে নাগাদ খেলা শুরু হলে জানানো হয় যে ১৮ ওভারের ম্যাচ হবে। সূর্য–গিল এরপর তাণ্ডবলীলা শুরু করেছিলেন। টি-২০আই অধিনায়ক এশিয়া কাপে রান না পাওয়ায় বিস্তর সমালোচিত হয়েছিলেন, কিন্তু এদিন যেন তিনি একেবারে সব সুদে-আসলে পুষিয়ে নিতেই চেয়েছিলেন। প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বর ২৪ বলে ৩৯ রান করেন। ৩ চার মারেন ও ২ ছক্কা হাঁকান তিনি। ওদিকে গিলও ছিলে দারুণ ছন্দে। ওডিআই সিরিজে তিন ম্যাচে মাত্র ৪৩ করেছিলেন, সেই শুভমনও যেন রানে ফিরতে মরিয়া ছিলেন। চার ৪ ও ১ ছয়ে ২০ বলে ৩৭ রান করেছিলেন পঞ্জাব পুত্তর।
আর খেলাই হল না!
৯.৪ ওভারে ভারতের রান যখন ১ উইকেটে ৯৭ ছিল তখন ফের বরুণ দেব ফের ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করেন। আর তাঁর ইনিংসেই আর খেলা শুরু করা যায়নি। অবশেষে খেলা ভেস্তেই যায়। আগামী ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে সিরিজের দ্বিতীয় টি-২০আই ম্যাচ
