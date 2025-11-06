English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

India vs Australia 4th T20I: 'সূর্যোদয়ের রাজ্যে' ব্যাটে-বলে লাজবাব বাপু, অজিদের হারিয়ে সিরিজে ২-১ এগিয়ে গেল ভারত...

India vs Australia 4th T20I: সিরিজের শেষ ম্যাচ জিততে পারলেই হয়ে যাবে কেল্লাফলে। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে ২-১ এগিয়ে গেল ভারত...  

শুভপম সাহা | Updated By: Nov 6, 2025, 07:50 PM IST
India vs Australia 4th T20I: 'সূর্যোদয়ের রাজ্যে' ব্যাটে-বলে লাজবাব বাপু, অজিদের হারিয়ে সিরিজে ২-১ এগিয়ে গেল ভারত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুভমন গিল (Shubman Gill) ফর্মে ফিরলেন, ব্যাটে-বলে দুরন্ত অক্ষর প্যাটেল (Axar Patel)। নিটফল- হেসে-খেলে জয়ী টিম ইন্ডিয়া। ৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চলতি ৫ ম্যাচের টি-২০আই সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল! 'দ্য সানশাইন স্টেট' ওরফে 'সূর্যোদয়ের রাজ্যে' এদিন উজ্জ্বল দেখাল ভারতীয় দলকে! 

Add Zee News as a Preferred Source

ইন্ডিয়া ইনিংস

কুইন্সল্যান্ডের গোল্ড কোস্টে অবস্থিত, কারারা স্টেডিয়ামে টস জিতে অস্ট্রেলিয়া এদিন ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ওভারে ভারত ৮ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। অভিষেক শর্মা (২১ বলে ২৮), শুভমন গিল (৩৯ বলে ৪৬), শিবম দুবে (১৮ বলে ২২), সূর্যকুমার যাদব (১০ বলে ২০), ওয়াশিংটন সুন্দর (৭ বলে ১২) ও অক্ষরের (অপরাজিত ১১ বলে ২১) 'মিলি-ঝুলি সরকার' ব্যাট হাতে অবদান রেখেছে। 

আরও পড়ুন: বিপাকে রায়না-ধাওয়ান; ১১.১৪ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ED-র, দুই প্রাক্তনেরই অবৈধ অতীত!

 
অস্ট্রেলিয়া ইনিংস

ভারতের রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া পুরো কুড়ি ওভারও ব্যাট করতে পারেনি। ভারতীয় বোলারদের দাপটে অজিদের ইনিংস ১৯ ওভারের ভিতর ১১৯ রানে গুটিয়ে যায়। ওয়াশিংটন সুন্দর নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২টি করে উইকেট নিয়েছে অক্ষর-শিবম। একটি করে উইকেট পেয়েছেন অর্শদীপ সিং, জসপ্রীত বুমরা ও বরুণ চক্রবর্তী

সিরিজ এখন ২-১

গত ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরার মানুকা ওভালে, সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব ও মিচেল মার্শরা। কিন্তু তুমুল বৃষ্টিতে সেই ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। এরপর গত ৩১ অক্টোবর দ্বিতীয় ম্যাচে অজিদের কাছে রীতিমতো ল্যাজে-গোবরে হয়ে ৪ উইকেটে হেরেছিল ভারত। কিন্তু তৃতীয় টি-২০আই-তে সূর্যকুমাররা দেখিয়ে দিয়েছেন কেন তারা বিশ্বের ১ নম্বর। রীতিমতো রেকর্ড করে সিরিজ ১-১ করেছে টিম ইন্ডিয়া। অনবদ্য খেলেছিলেন অর্শদীপ সিং ও ওয়াশিংটন সুন্দর। আগামী ৮ নভেম্বর সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচে ব্রিসবেনে। ভারত জিতলেই সিরিজ পকেটে পুরে ফেলবে।

আরও পড়ুন: রক্তে যন্ত্রণায় শরীরে কাপ কাহিনি খোদাই বীরাঙ্গনাদের! ইতিহাস জড়িয়েই বাঁচবেন স্মৃতি-হরমনপ্রীত..

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Ind vs Ausindia vs australiaIND vs AUS 4th T20ind vs aus live scoreind vs aus 4th T20 live cricket scoreindia vs australia 4th T20 live cricket score
পরবর্তী
খবর

Suresh Raina And Shikhar Dhawan: বিপাকে রায়না-ধাওয়ান; ১১.১৪ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ED-র, দুই প্রাক্তনেরই অবৈধ অতীত!
.

পরবর্তী খবর

Kolkata Incident: লিভ-ইন-পার্টনার বেরিয়ে যেতেই ফ্ল্যাটে আসে 'রহস্যময়ী নারী'! ঢাকুর...