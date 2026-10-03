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ব্রাজিলের 'ভিনি' ভিডি ভিসি, তবুও 'ওয়েল প্লেড ইন্ডিয়া'....

IND vs BRA: ব্রাজিল এল, দেখল, জয় করল! তবে সীমার মধ্যে থেকেও অসীমকে ছুঁল ভারত! যা দেখল ঐতিহাসিক প্রীতি লড়াই....

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 03, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 10:16 PM IST
ব্রাজিলের 'ভিনি' ভিডি ভিসি, তবুও 'ওয়েল প্লেড ইন্ডিয়া'....

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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ব্রাজিল এল, দেখল, জয় করল! তবে সীমার মধ্যে থেকেও অসীমকে ছুঁল ভারত! যা দেখল ঐতিহাসিক প
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