/India vs Japan live streaming: মঙ্গল সকালে সুজুকি কাপে ভারত-জাপান, কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন ঐতিহাসিক ম্যাচ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর মাত্র কিছু ঘণ্টা। মঙ্গলবার সকালে জাপানের সান্তো শহরের সানো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ড এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে। সুজুকি কাপের অংশ হিসেবে এই প্রথমবার পুরুষদের টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে আইসিসি বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারত এবং জাপান। নিসিনে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এশিয়াডে পুরুষদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। আর তার ঠিক কয়েক দিন আগেই এই একক দ্বিপাক্ষিক টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঘরের মাঠে এক জমজমাট ক্রিকেট মরসুমের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বর্তমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বজয়ী দলটিকে জাপানের মাটিতে খেলতে দেখা যাবে। বিশ্বের অন্যতম সেরা টি-টোয়েন্টি দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগ জাপানি দল ও তাদের খেলোয়াড়দের জন্য এক বিরাট অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। 'মেন ইন ব্লু'-এর জন্য এটি বিশ্বের এই প্রান্তে—যেখানে বেসবল, সুমো এবং অন্যান্য অলিম্পিক্স ক্রীড়াই বেশি জনপ্রিয়, সেখানে ক্রিকেট সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার এক সুযোগ রয়েছে। এছাড়া জাপানে বসবাসরত ভারতীয়দের জন্য অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার, অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, জসপ্রীত বুমরাহ ও ঈশান কিষাণের মতো তারকাদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের এক দারুণ সুযোগও এটি।
ভারত কেন জাপানের বিপক্ষে খেলছে?
সাধারণত ভারতের মতো একটি দলের ৪১তম র্যাঙ্কিংধারী কোনও দলের বিরুদ্ধে খেলাটা কিছুটা বিস্ময়করই মনে হতে পারে। তবে ভারত ও জাপানের মধ্যের এই টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচটি ‘স্পোর্ট ৭৫’ উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যের এক শীর্ষ বৈঠকে হওয়া চুক্তির অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার লক্ষ্যই হল ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারত ও জাপানের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের জাপান সফরের বিষয়টি নির্ধারিত থাকায় ভারতীয় দলকে এই ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচের জন্য আতিথ্য দেওয়াটা জাপান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের জন্য বেশ সুবিধাজনক ছিল।
কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন ভারত-জাপান ম্য়াচ?
ভারত-জাপানের মধ্যে সুজুকি কাপের সম্প্রচারক স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক। ২২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সময়ে সকাল ৯:৩০ থেকে স্টার স্পোর্টস ১ এবং স্টার স্পোর্টস ১ হিন্দিতে ভারত-জাপান ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। ফ্যানকোড এই ম্যাচের লাইভ স্ট্রিম করবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)