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India vs Japan live streaming: মঙ্গল সকালে সুজুকি কাপে ভারত-জাপান, কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন ঐতিহাসিক ম্যাচ

India vs Japan live streaming:  মঙ্গল সকালে সুজুকি কাপে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-জাপান, ঐতিহাসিক ম্যাচে শ্রেয়স-কাডোয়াকিরা খেলবেন। কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন এই লড়াই

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 21, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:49 PM IST
India vs Japan live streaming: মঙ্গল সকালে সুজুকি কাপে ভারত-জাপান, কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন ঐতিহাসিক ম্যাচ
Image Credit: ট্রফির সঙ্গে দুই দলের অধিনায়ক

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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সুজুকি কাপে ভারত-জাপান, ঐতিহাসিক ম্যাচে শ্রেয়স-কাডোয়াকিরা, কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন
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