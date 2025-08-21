India Vs Pakistan Asia Cup 2025: 'ভারত-পাক কিছুতেই...! চলে এল কেন্দ্রের বিরাট আপডেট, তুমুল শোরগোল বাইশ গজে...

India Vs Pakistan Asia Cup 2025: 'ভারত-পাক কিছুতেই...! চলে এল কেন্দ্রের বিরাট আপডেট, তুমুল শোরগোল বাইশ গজে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের আসন্ন অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025)। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই। গত মঙ্গলবার আজ অজিত আগরকরের (Ajit Agarkar) নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বেছে নিয়েছে এশিয়া কাপের ১৫ সদস্যের আগুনে স্কোয়াড (India's Squad For Asia Cup 2025)। সবার চর্চায় এখন ভারত-পাকিস্তান মহারণ ( India Vs Pakistan Asia Cup 2025)! আর এই আবহে চলে এল কেন্দ্রের বিরাট আপডেট। সাফ জানিয়ে দেওয়া হল যে, অপরারেশন সিঁদুরের (Ops Sindoor) পর ভারতের কী অবস্থান হতে চলেছে শত্রুদেশের সঙ্গে খেলার বিষয়ে...
এশিয়া কাপে ভারত
পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমানের সঙ্গে এক গ্রুপে ভারত। ওদিকে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং হংকং গ্রুপ বি-তে। মেন ইন ব্লু ৯ সেপ্টেম্বর ইউএই-র বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট শুরু করবে, তারপর ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে খেলা। প্রতি গ্রুপ থেকে দু'টি করে দল সুপার ফোরের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে, যেখানে সমস্ত দল রাউন্ড রবিন ফর্ম্যাটে একে অপরের মুখোমুখি হবে এবং শীর্ষ দুটি দল ফাইনাল খেলবে।
ভারত-পাকিস্তান
এশিয়া কাপের যে সূচি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমানের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে ভারত-পাকিস্তান। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে রাখা হয়েছে ইন্দো-পাক মহারণ। ঘটনাচক্র দুই দেশ যদি সুপার ফোরে কোয়ালিফাই করে, তাহলে ২১ সেপ্টেম্বর ফের দেখা হবে তাদের। আর এখানেই শেষ নয়, দুই দল ফাইনালে উঠলে আরও এক দফায় ভারত-পাক মুখোমুখি হবে। অর্থাত্ যার মানে একবার নিশ্চিত লড়াই, তিনবার সম্ভাব্য লড়াই..
নেটপাড়া জ্বলছে
এশিয়া কাপের সূচি দেখার পরেই নেটপাড়ায় ঝড় উঠেছে। ভারতীয়রা নেটাগরিকরা সাফ বলছেন যে, পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারত-পাকিস্তানের উচিত যাবতীয় ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা, সেখানে খেলার প্রশ্নই ওঠে না। এমনকী এই নিয়ে সংসদেও আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অফ লেজেন্ডসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেনি ভারতীয় দল। দু'বারই নাম তুলে নিয়েছিল তারা। তাহলে কী এশিয়া কাপ থেকেও ভারত নাম তুলে নেবে?
কী বলছে কেন্দ্র?
সূত্রকে উদ্ধৃত করে ক্রীড়ামন্ত্রকের যে বিবৃতি রিপোর্ট করেছে একাধিক মিডিয়া, সেখানে লেখা হয়েছে, 'আমরা ভারতীয় ক্রিকেট দলকে এশিয়া কাপে খেলা থেকে বিরত রাখব না, কারণ এটি বহুপাক্ষিক টুর্নামেন্ট। তবে দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য পাকিস্তানকে ভারতের মাটিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। কিন্তু আমরা অলিম্পিক চার্টার মেনে চলার কারণেই বহুপাক্ষিক ইভেন্ট থেকে তাদের বিরত রাখব না।' এই রিপোর্ট সাফ বলে দিচ্ছে যে, ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপে খেলছেই। এখন দেখার সমর্থকরা কীভাবে এই আপডেট মেনে নেন!
