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India vs Pakistan: পাকিস্তান ছুঁতে পারল না ভারতের সোনা, এশিয়ান গেমসের ফাইনালে তেরঙা ওড়ালেন শ্রেয়সরা

India vs Pakistan: 'চক দে ইন্ডিয়া' সোনা সেই ভারতেরই! এশিয়ান গেমসের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতেরই জয়জয়কার...

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 03, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 02:08 PM IST
India vs Pakistan: পাকিস্তান ছুঁতে পারল না ভারতের সোনা, এশিয়ান গেমসের ফাইনালে তেরঙা ওড়ালেন শ্রেয়সরা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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