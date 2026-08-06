/সেপ্টেম্বরে ফের ভারত-পাকিস্তান, এশিয়া কাপের পুরো সূচি ঘোষিত, টিম ইন্ডিয়ার অভিযান শুরু ৩০ অগাস্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেয়েদের এশিয়া কাপের সূচি ঘোষিত হয়ে গেল বৃহস্পতিবার ৬ অগাস্ট। বাইশ গজের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান ফের মুখোমুখি হচ্ছে মাঠের লড়াইয়ে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম সাক্ষী থাকবে সেই 'মাদার অফ অল ব্য়াটল'-এর। গ্রুপ-এ-তে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে থাইল্যান্ড, হংকং ও চিন। অন্যদিকে গ্রুপ বি-তে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আরব আমিরশাহী ও ইন্দোনেশিয়া। আগামী ২৮ অগস্ট উদ্বোধনী ম্যাচে থাইল্যান্ড ও হংকং মুখোমুখি হবে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আয়োজিত হতে চলা এই টুর্নামেন্ট হবে আসরের ষষ্ঠ সংস্করণ। ৩০ অগাস্ট থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের অভিযান শুরু। দুবাইয়ে ফ্লাডলাইটের আলোয় স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে সব ম্যাচ শুরু। আগামী ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর সেমিফাইনাল এবং ১৩ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।
মহিলা এশিয়া কাপ ২০২৬: পুরো সূচি
২৮ অগাস্ট: থাইল্যান্ড বনাম হংকং
২৯ অগাস্ট: শ্রীলঙ্কা বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত
৩০ অগাস্ট: ভারত বনাম থাইল্যান্ড
৩১ অগাস্ট: বাংলাদেশ বনাম ইন্দোনেশিয়া
১ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তান বনাম থাইল্যান্ড
২ সেপ্টেম্বর: শ্রীলঙ্কা বনাম ইন্দোনেশিয়া
৩ সেপ্টেম্বর: ভারত বনাম হংকং, চীন
৪ সেপ্টেম্বর: সংযুক্ত আরব আমিরাত বনাম ইন্দোনেশিয়া
৫ সেপ্টেম্বর: ভারত বনাম পাকিস্তান
৬ সেপ্টেম্বর: শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ
৭ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তান বনাম হংকং
৮ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশ বনাম আমিরশাহি
১০ সেপ্টেম্বর: সেমিফাইনাল ১
১১ সেপ্টেম্বর: সেমিফাইনাল ২
১৩ সেপ্টেম্বর: ফাইনাল
মহিলা এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান
ভারত তাদের অষ্টম মহিলা এশিয়া কাপ জয়ের লক্ষ্যে এবার নামছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান কখনই এই খেতাব জিততে পারেনি। ২০১২ ও ২০১৬ সালের ফাইনালে তারা ভারতের কাছেই হেরেছিল। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে পাকিস্তান ভারতকে মাত্র একবারই (২০২২ সাল) হারিয়েছিল। চলতি বছর অনুষ্ঠিত মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারত পাকিস্তানকে ৬৪ রানের ব্যবধানে হারিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে নিজেদের জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে।
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