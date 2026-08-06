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সেপ্টেম্বরে ফের ভারত-পাকিস্তান, এশিয়া কাপের পুরো সূচি ঘোষিত, টিম ইন্ডিয়ার অভিযান শুরু ৩০ অগাস্ট

আবার বাইশ গজে ভারত-পাকিস্তান। সেপ্টেম্বরেই মহারণ দুবাইয়ে। এশিয়া কাপের সূচি ঘোষিত হয়ে গেল। টিম ইন্ডিয়ার অভিযান শুরু ৩০ অগাস্ট 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 06, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:49 PM IST
সেপ্টেম্বরে ফের ভারত-পাকিস্তান, এশিয়া কাপের পুরো সূচি ঘোষিত, টিম ইন্ডিয়ার অভিযান শুরু ৩০ অগাস্ট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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