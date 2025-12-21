India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final: 'ও একটা জোকার, ওর অ্যাটিটিউড কোহলির মতো হচ্ছে'...! ফাইনাল হারতেই কটাক্ষ বৈভবকে

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025 Final: 'ও একটা জোকার, ওর অ্যাটিটিউড কোহলির মতো হচ্ছে'...! ফাইনাল হারতেই কটাক্ষ বৈভবকে
India vs Pakistan, U19 Asia Cup 2025 Final: ফাইনালে এসেই ডুবল ভারত! হতশ্রী ক্রিকেটে পাকিস্তানকে কাপ উপহার দিলেন আয়ূষ মাত্রেরা। ফাইনালে চূড়ান্ত ফ্লপ হলেন বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী, খারাপ খেললেনই না প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ঝামেলাতেও জড়ালেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যতই হোক না অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনাল (India vs Pakistan, U19 Asia Cup 2025 Final), সেই তো বাইশ গজে ফের ভারত-পাক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বলা যেতে পারে 'মাদার অফ অল ব্যাটল'-এর ছোট সংস্করণ। দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে রবিবাসরীয় কাপযুদ্ধের ফাইনালে ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে খেতাব জিতল শত্রুদেশ! মহাযুদ্ধে পাক পেসার আলি রাজার সঙ্গে ভয়ংকর বিবাদে জড়িয়ে, এখন নেটপাড়ায় সমালোচনার পাত্র হল ভারতীয় স্টার বৈভব সূর্যবংশী (Vaibhav Suryavanshi vs Ali Raza)
আসা যাক খেলার কথায়
টস জিতে আয়ূষ মাত্রের ইন্ডিয়া বোলিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ফারহান ইউসুফের পাকিস্তানকে। পাক ওপেনার সমীর মিনহাস একাই ভারতের হাসি কেড়ে নিলেন। ভারতীয় বোলারদের পিটিয়ে ছাতু করে ১১৩ বলে ১৭২ রান করলেন। ১৭টি চার ও ৯ ছক্কা হাঁকাল সে। সমীর ছাড়াও হাফ-সেঞ্চুরি করলেন আহমেদ হুসেইন (৭২ বলে ৫৬)। সমীরের দাপুটে ইনিংসে ভর করে পাকিস্তান নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রান তোলে। কার্যত রানের পাহাড়েই চাপা পড়ে যায় ভারত। এই বিরাট রান তাড়া করতে নেমে ভারত ১৫৬ রানে অলআউট হয়ে যায়। পুরো টুর্নামেন্টে দারুণ খেলা বৈভব ফাইনালে করল ১০ বলে মাত্র ২৬ রান। অধিনায়ক আয়ূষের সংগ্রহ মোটে ২! দলের ৯ ব্যাটার ২০-র গণ্ডিও টপকাতে পারল না! হতশ্রী ভারতের ফাইনালে এসেই জিভ বেরিয়ে গেল! আলি একাই তুলে নিলেন চার উইকেট। মহম্মদ সায়াম, আব্দুল সুভান ও হুজেইফা এহসান নিলেন দুই উইকেট করে।
বৈভব বনাম আলি রাজা
বৈভব অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শুরুটা দুর্দান্ত ভাবে করেছিল। মনে করা হচ্ছিল ফাইনালে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দলের সামনে কঠিন টার্গেট থাকলেও বৈভব তিন ছক্কা ও এক বাউন্ডারিতে ইনিংস শুরু করেছিলেন। তবে শুরুতেই সে অধিনায়ক ও ওপেনিং পার্টনার আয়ূষকে হারায়। রাজা এদিন বৈভবের সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করায় ভারতীয় তারকা নবজীবন পেয়েছিল।, কিন্তু শেষ হাসি হাসেন পাকিস্তানি বোলারই। আলি শর্ট লেন্থে চতুর্থ স্টাম্প বরাবর বৈভবকে বল করে প্রলুব্ধ করেছিলেন। আর বৈভব সেই ফাঁদে পা দিয়ে পাক উইকেটকিপারের হাতে ধরা পড়ে যায়। এই উইকেট নিয়েই রাজা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। বৈভবকে ইশারায় কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। আর বৈভবও মেজাজ হারিয়ে রাজাকে ইঙ্গিত করে দেখায় যে, পাক বোলার তার জুতোর তলাতেই থাকবে। এরপরেই পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়। নেটপাড়ায় নিজের আচরণের কারণে চরম সমালোচিত হয়েছে বৈভব। কেউ তাকে 'জোকার' বলেছে, বিরাট কোহলির মতো অ্যাটিটিউডও বলা হয়েছে।
