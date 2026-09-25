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বিশ্বকাপারদের সঙ্গে সমানে-সমানে লড়াই! পানামার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ড্র ভারতের

খাতায়-কলমে পার্থক্য  ৯৪ ধাপের। খেলা দেখে কে বলবে! সদ্য বিশ্বকাপ খেলা পানামার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও শেষপর্যন্ত ড্র করল ভারত। বিশ্বকাপারদের  রীতিমতো চোখে চোখ রেখ লড়াই করল খালিদ জামিলের ছেলেরা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 25, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:29 PM IST
বিশ্বকাপারদের সঙ্গে সমানে-সমানে লড়াই! পানামার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ড্র ভারতের
Image Credit: পানামার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ড্র ভারতের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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