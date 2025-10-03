English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India vs West Indies 1st Test Day 2 Highlights: সেঞ্চুরির ত্রিফলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পুরো শরশয্যায় শুইয়ে দিল ভারত...

India vs West Indies 1st Test Day 2 Highlights: আমদাবাদে সেঞ্চুরির ত্রিফলা ভারতের। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পুরো শরশয্যায় শুইয়ে দিল ভারত...

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 3, 2025, 05:54 PM IST
India vs West Indies 1st Test Day 2 Highlights: সেঞ্চুরির ত্রিফলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পুরো শরশয্যায় শুইয়ে দিল ভারত...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপের (Asia Cup 2025) রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়েছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট (India vs West Indies 1st Test)। উইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবেন শুভমন গিলরা (Shubman Gill)। ২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ গতকাল থেকে শুরু হয়েছে সিরিজের প্রথম টেস্ট। আমদাবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে চলছে খেলা। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শরশয্যায় শুইয়ে দিল ভারত। এক বা দুই নয়, শুক্রবার তিন ভারতীয় হাঁকালেন সেঞ্চুরি। আর তাতেই পুরোপুরি ব্যাকফুটে রস্টন চেজরা...

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: ৩২১১ দিনের খরা কাটিয়ে রাহুলের '১১' নম্বর ১০০! জোড়া আঙুল চুষেই উদযাপন, চর্চায় নতুন স্টাইল...

রাহুলের সেঞ্চুরি

উইন্ডিজের ১৬২ রানের জবাবে ভারত প্রথম দিনের শেষে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলেছিল।  যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুল ওপেন করতে নেমেছিলেন। যশস্বী ৫৪ বলে ৩৬ রানের ইনিংস খেলেন ৭ চারের বিনিময়ে। তবে জেডেন সিলসের বলে কাট করতে গিয়েই তিনি শে হোপের হাতে ধরা পড়ে যান। এরপর রাহুলের হাত শক্ত করতে আসা সাই সুদর্শন চেজের বলে মাত্র ৭ রান করে এলবিডব্লিউ হয়ে যান। দিনের শেষে রাহুল ও শুভমন ছিলেন ক্রিজে। রাহুল ৫৩ রানে ও শুভমন ১৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। ৪১ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করেন রাহুল-শুভমন। অধিনায়ক ৫০ রান করে ফেরেন। তারপর সেঞ্চুরি ( ১২ চারের সুবাদে ১৯৭ বলে ১০০ রানের ইনিংস) করে আউট হন রাহুল। 

জুরেল-জাদেজা

ধ্রুব জুরেল ও রবীন্দ্র জাদেজা এরপর পঞ্চম উইকেটে ২০৬ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। জুরেল ২১০ বল খেলে ১২৫ রানে আউট হন। ১৫ চার ও ৩ ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। জুরেল কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট শতরানের স্বাদ পেলেন এদিন। ১২তম ভারতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে টেস্ট সেঞ্চুরি করলেন জুরেল। উল্লেখযোগ্য ভাবে তিনি পঞ্চম ভারতীয়, যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন। বিজয় মঞ্জরেকার, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, অজয় ​​রাত্রা এবং ঋদ্ধিমান সাহার মতো খেলোয়াড়দের ক্লাবে যোগ দিয়েছেন জুরেল। তিনি ফেরার পর জাদেজা ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে সেঞ্চুরি করে ফেলেন। কেরিয়ারের ৬ নম্বর টেস্ট সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন জাড্ডু। দিনের শেষে জাদেজা (১০৪) ও ওয়াশিংটন (৯) রয়েছেন ক্রিজে। ভারত ৫ উইকেটে ৪৪৮ রান তুলে ফেলেছে স্কোরবোর্ডে। ভারত ২৮৬ রানে লিড করছে এখন।

আরও পড়ুন: এ কী শুরু করেছে শয়তান দেশ, কঠিন শর্তেই মিলবে ভারতের প্রাপ্য! ট্রফি নিয়ে পালানো মহসিনের হুঙ্কার...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Live cricket scoreInd Vs WIIndia vs west Indiesind vs wi live newslive cricket newsIND vs WI Live Scoreindia vs west indies live
পরবর্তী
খবর

KL Rahul Century: ৩২১১ দিনের খরা কাটিয়ে রাহুলের '১১' নম্বর ১০০! জোড়া আঙুল চুষেই উদযাপন, চর্চায় নতুন স্টাইল...
.

পরবর্তী খবর

Berhampore Horror: ঠাকুর দেখানোর নামে কিশোরীকে ছিঁড়ে খেল ৩ বর্বর! বীভত্‍স বহরমপুর...