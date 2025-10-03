India vs West Indies 1st Test Day 2 Highlights: সেঞ্চুরির ত্রিফলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পুরো শরশয্যায় শুইয়ে দিল ভারত...

India vs West Indies 1st Test Day 2 Highlights: সেঞ্চুরির ত্রিফলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পুরো শরশয্যায় শুইয়ে দিল ভারত...
India vs West Indies 1st Test Day 2 Highlights: আমদাবাদে সেঞ্চুরির ত্রিফলা ভারতের। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পুরো শরশয্যায় শুইয়ে দিল ভারত...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপের (Asia Cup 2025) রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়েছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট (India vs West Indies 1st Test)। উইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবেন শুভমন গিলরা (Shubman Gill)। ২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ গতকাল থেকে শুরু হয়েছে সিরিজের প্রথম টেস্ট। আমদাবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে চলছে খেলা। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শরশয্যায় শুইয়ে দিল ভারত। এক বা দুই নয়, শুক্রবার তিন ভারতীয় হাঁকালেন সেঞ্চুরি। আর তাতেই পুরোপুরি ব্যাকফুটে রস্টন চেজরা...
রাহুলের সেঞ্চুরি
উইন্ডিজের ১৬২ রানের জবাবে ভারত প্রথম দিনের শেষে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলেছিল। যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুল ওপেন করতে নেমেছিলেন। যশস্বী ৫৪ বলে ৩৬ রানের ইনিংস খেলেন ৭ চারের বিনিময়ে। তবে জেডেন সিলসের বলে কাট করতে গিয়েই তিনি শে হোপের হাতে ধরা পড়ে যান। এরপর রাহুলের হাত শক্ত করতে আসা সাই সুদর্শন চেজের বলে মাত্র ৭ রান করে এলবিডব্লিউ হয়ে যান। দিনের শেষে রাহুল ও শুভমন ছিলেন ক্রিজে। রাহুল ৫৩ রানে ও শুভমন ১৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। ৪১ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করেন রাহুল-শুভমন। অধিনায়ক ৫০ রান করে ফেরেন। তারপর সেঞ্চুরি ( ১২ চারের সুবাদে ১৯৭ বলে ১০০ রানের ইনিংস) করে আউট হন রাহুল।
জুরেল-জাদেজা
ধ্রুব জুরেল ও রবীন্দ্র জাদেজা এরপর পঞ্চম উইকেটে ২০৬ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। জুরেল ২১০ বল খেলে ১২৫ রানে আউট হন। ১৫ চার ও ৩ ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। জুরেল কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট শতরানের স্বাদ পেলেন এদিন। ১২তম ভারতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে টেস্ট সেঞ্চুরি করলেন জুরেল। উল্লেখযোগ্য ভাবে তিনি পঞ্চম ভারতীয়, যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন। বিজয় মঞ্জরেকার, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, অজয় রাত্রা এবং ঋদ্ধিমান সাহার মতো খেলোয়াড়দের ক্লাবে যোগ দিয়েছেন জুরেল। তিনি ফেরার পর জাদেজা ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে সেঞ্চুরি করে ফেলেন। কেরিয়ারের ৬ নম্বর টেস্ট সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন জাড্ডু। দিনের শেষে জাদেজা (১০৪) ও ওয়াশিংটন (৯) রয়েছেন ক্রিজে। ভারত ৫ উইকেটে ৪৪৮ রান তুলে ফেলেছে স্কোরবোর্ডে। ভারত ২৮৬ রানে লিড করছে এখন।
