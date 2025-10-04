India vs West Indies 1st Test: আমদাবাদে মাত্র আড়াই দিনে খেলা শেষ! ইনিংস ও ১৪০ রানে জিতে সিরিজে এগিয়ে গেল ভারত...

India vs West Indies 1st Test: আমদাবাদে মাত্র আড়াই দিনে খেলা শেষ! ইনিংস ও ১৪০ রানে জিতে সিরিজে এগিয়ে গেল ভারত...
India vs West Indies 1st Test: হাতে আড়াই দিন রেখেই ভারত আমদাবাদ টেস্ট জিতে নিল। দিল্লির বিমান ধরার আগেই সিরিজে এগিয়ে গেলেন শুভমন গিলরা...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এশিয়া কাপের (Asia Cup 2025) রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়েছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ (India vs West Indies Test Series 2025)। রস্টন চেজের উইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজে শুভমন গিলরা (Shubman Gill)। আমদাবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট শেষও হয়ে গেল! ৫ দিনের খেলা মাত্র আড়াই দিনে খতম! ইনিংস ও ১৪০ রানে জিতে সিরিজে এগিয়ে গেলেন শুভমনরা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংস
রস্টন চেজের টিম টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে মাত্র ১৬২ রানে গুটিয়ে গেল উইন্ডিজের ইনিংস। গত দশমীর সকালে সবরমতীর তীরে জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজের ধেয়ে আসা মিসাইলে উইন্ডিজ ব্যাটাররা দাঁড়াতেই পারলেন না। ২৩ ওভারের ভিতর ৯০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা দল ৪৪.১ ওভার খেলতে পারল। উইন্ডিজ দলের সর্বাধিক স্কোরার সাতে নামা জাস্টিন গ্রিভস। তিনিই একটু প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন ৩২ রানের ইনিংস খেলে। বাকিরা ওই ২০-র গণ্ডি টপকাতেই হিমশিম খেয়েছেন। এদিন লাঞ্চের পরেই লেজ মুড়িয়ে গেল চেজ বাহিনীর। সিরাজ তুলে নেন ৪ উইকেট, বুমরার ঝুলিতে আসে ৩ উইকেট। ২ উইকেট কুলদীপ যাদবের ও ১ উইকেট ওয়াশিংটন সুন্দরের।
আরও পড়ুন: ৩২১১ দিনের খরা কাটিয়ে রাহুলের '১১' নম্বর ১০০! জোড়া আঙুল চুষেই উদযাপন, চর্চায় নতুন স্টাইল...
ভারতের প্রথম ইনিংস
উইন্ডিজের ১৬২ রানের জবাবে ভারত প্রথম দিনের শেষে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলেছিল। যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুল ওপেন করতে নেমেছিলেন। যশস্বী ৫৪ বলে ৩৬ রানের ইনিংস খেলেন ৭ চারের বিনিময়ে। তবে জেডেন সিলসের বলে কাট করতে গিয়েই তিনি শে হোপের হাতে ধরা পড়ে যান। এরপর রাহুলের হাত শক্ত করতে আসা সাই সুদর্শন চেজের বলে মাত্র ৭ রান করে এলবিডব্লিউ হয়ে যান। দিনের শেষে রাহুল ও শুভমন ছিলেন ক্রিজে। রাহুল ৫৩ রানে ও শুভমন ১৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। ৪১ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করেন রাহুল-শুভমন। অধিনায়ক ৫০ রান করে ফেরেন। তারপর সেঞ্চুরি ( ১২ চারের সুবাদে ১৯৭ বলে ১০০ রানের ইনিংস) করে আউট হন রাহুল।
জুরেল-জাদেজা
ধ্রুব জুরেল ও রবীন্দ্র জাদেজা এরপর পঞ্চম উইকেটে ২০৬ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। জুরেল ২১০ বল খেলে ১২৫ রানে আউট হন। ১৫ চার ও ৩ ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। জুরেল কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট শতরানের স্বাদ পেলেন এদিন। ১২তম ভারতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে টেস্ট সেঞ্চুরি করলেন জুরেল। উল্লেখযোগ্য ভাবে তিনি পঞ্চম ভারতীয়, যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন। বিজয় মঞ্জরেকার, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, অজয় রাত্রা এবং ঋদ্ধিমান সাহার মতো খেলোয়াড়দের ক্লাবে যোগ দিয়েছেন জুরেল। তিনি ফেরার পর জাদেজা ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে সেঞ্চুরি করে ফেলেন। কেরিয়ারের ৬ নম্বর টেস্ট সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন জাড্ডু। দিনের শেষে জাদেজা (১০৪) ও ওয়াশিংটন (৯) রয়েছেন ক্রিজে। ভারত ৫ উইকেটে ৪৪৮ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয়। ২৮৬ রানের লিড নিয়ে ম্যাচের তৃতীয় দিন সফরকারীদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে পাঠান শুভমন
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস
উইন্ডিজ দল প্রথম ইনিংসেরই যেন হাইলাইটস দেখাল দ্বিতীয় ইনিংসে। এবার ১৪৬ রানে গুটিয়ে গেলেন চেজ কোম্পানি। পেস-স্পিনের যুগলবন্দিতে উইন্ডিজ কিসসু করতে পারল না। ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি হাঁকানোর পর জাদেজা বল হাতেও কামাল করলেন। তুলে নিলেন ৪ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসেও সিরাজ দুরন্ত। তুলে নিলেন ৩ উইকেট। কুলদীপ যাদব নিলেন ২ উইকেট, ১ উইকেট ওয়াশিংটনের। সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট ১০ অক্টোবর থেকে শুরু নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। ইংল্যান্ড সিরিজের পর ভারতের প্রথম লাল-বলের আউটিং হচ্ছে ঘরের মাঠে। রোহিত শর্মার জুতোয় পা গলিয়ে ইংল্যান্ডে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে পথ চলা শুরু হয়েছিল শুভমনের। এবার টেস্ট নেতা শুভমন ঘরের মাঠে প্রথম নেতৃত্ব দিলেন লাল বলের ক্রিকেটে। শুরুতেই পেলেন জয়। এরপর ভারত নভেম্বরে টেস্ট খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। উইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের হোম সিরিজ তরুণ অধিনায়ক এবং তাঁর দলকে তৈরি করার আদর্শ মঞ্চ গড়ে দেবে।
আরও পড়ুন: সেরার সেরা অভিষেক, পেলেন ৩৪ লাখের SUV, রইল দাম-ফিচার্স-ছবি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)