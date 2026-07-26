/টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবোয়েকে হোয়াইটওয়াশ! তৃতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ভারতের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবোয়েকে হোয়াইটওয়াশ! তিন ম্য়াচের সিরিজের দুটি ম্য়াচ আগেই জিতে গিয়েছিল ভারত। তৃতীয় ও শেষ ম্যাচেও জিম্বাবোয়েকে ৩৫ রানে হারিয়ে দিলেন শ্রেয়স আইয়াররা। ভিভিএস লক্ষ্মণের কোচিংয়ে ফের ছন্দে ফিরল টিম ইন্ডিয়া।
সিরিজ জেতা হয়ে গিয়েছে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্য়াচটি ছিল নেহাতই নিয়মরক্ষার। নিয়মরক্ষার সেই ম্যাচে টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স। ৪৯ বলে ৮১ রানে রীতিমতো ঝড় তুললেন বৈভব সূর্যবংশী। ২৯ রান করলেন ঈশান কিষান। অধিনায়ক শ্রেয়সের সংগ্রহ ২৭ রান। শেষের দিকে ১৪ বলের ২৫ রানের মারকাটারি ইনিংস খেলে দিলেন রিঙ্কু সিংও। ১৯২ রানে শেষ হল ভারতের ইনিংস।
১৯৩ রান তাড়া করতে নেমে বলের আউট জিম্বাবোয়ের ওপেনার ব্রায়ান বেনেট। তাঁকে ফেরান মায়াঙ্ক যাদব। প্রথম ম্যাচে ইনিংসের প্রথম বলেই উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। একই সিরিজ দু'বার ইনিংসের প্রথম বলেই উইকেট নিয়ে রেকর্ড করলেন এই তরুণ পেসার। বস্তুত, জিম্বোবোয়ের প্রথম চার ব্যাটারের কেউ-ই রান পাননি।
পাওয়ার প্লেতে চার উইকেট খুইয়ে রীতিমতো চাপে পড়ে জিম্বাবোয়ে। পরে ৫৪ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন রায়ান বার্ল। তাতেও অবশ্য কোনও লাভ হয়নি। ভারতের হয়ে ৩ উইকেট নেন মায়াঙ্ক যাদব। যশ ঠাকুর ২ উইকেট। ১টি করে উইকেট অশোক শর্মা ও রবি বিষ্ণোইয়ের ঝুলিতে। ২০ ওভারে জিম্বাবোয়ের স্কোর ৭ উইকেটে ১৫৭ রান। সিরিজ ও ম্যাচের সেরা বৈভব সূর্যবংশী।
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