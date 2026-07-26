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টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবোয়েকে হোয়াইটওয়াশ! তৃতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ভারতের

India Vs Zimbabwe T20 Series: ভিভিএস লক্ষ্মণের কোচিংয়ে ফের ছন্দে ফিরল টিম ইন্ডিয়া। সিরিজ ও ম্যাচের সেরা বৈভব সূর্যবংশী।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 26, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:30 PM IST
টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবোয়েকে হোয়াইটওয়াশ! তৃতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ভারতের
Image Credit: জিম্বাবোয়েকে হোয়াইটওয়াশ ভারতের!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবোয়েকে হোয়াইটওয়াশ! তৃতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ভারতের
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