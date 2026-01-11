English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • IND vs NZ: নতুন বছরে পুরনো কোহলি! সিরিজের প্রথম ম্যাচে কিউয়ি বধ ভারতের...

IND vs NZ: নতুন বছরে পুরনো কোহলি! সিরিজের প্রথম ম্যাচে কিউয়ি বধ ভারতের...

IND vs NZ: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের সিরিজে ১-০ শূন্য় ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া বিরাটের।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 11, 2026, 11:05 PM IST
IND vs NZ: নতুন বছরে পুরনো কোহলি! সিরিজের প্রথম ম্যাচে কিউয়ি বধ ভারতের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অল্পের জন্য় সেঞ্চুরি হাতছাড়া। নতুন বছরে পুরনো মেজাজে বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের সিরিজে ১-০ শূন্য় ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। প্রথম ম্যাচে জয় এল ৬ উইকেটে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Who is Lauren Bell WPL 2026: যেন স্বর্গের অপ্সরা মেয়েদের আইপিএলে! 'লালপরী'র নেশায় বুঁদ ফ্যানরা! কে এই পরম সুন্দরী?

এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। শুরুটা দাপটের সঙ্গে করে নিউজিল্যান্ড। ২০ ওভারের মধ্যে একশো পার করে ফেলে কিউয়িরা। এরপর খেলা ঘুরতে থাকে। হেনরি নিকোলসকে রীতিমতো ফাঁদে ফেলে আউট করেন হর্ষিত রানা। এরপর প্যাভিলিয়নের ফেরেন  কনওয়ের। উল্টোদিকে তখনও কিন্তু রানের গতি বজায় রেখেছিলেন রিল মিচেল। তাঁর উইকেটটি পান প্রসিদ্ধ।

বরোদার পিচে বরাবরই ব্যাটিং সহায়ক। তারউপর রাতে শিশির যে বোলিং সাইডকে সমস্যায় ফেলতে পারেন, সে সম্ভাবনাও ছিল। বস্তুত, হলও তাই। বেশ কয়েকটা ক্যাচ ফেললেন গ্লেন ফিলিপস, ড্যারিল মিচেলের মতো ফিল্ডাররাও। অধিনায়ক শুভমন গিল হাফ সেঞ্চুরি করলেন বটে। তবে ক্যাচ মিসের কারণে বেঁচে যান তিনিও। বড় রান পেলেন না রোহিত শর্মা। কিন্তু ভারতের ত্রাতা হয়ে উঠলেন সেই বিরাট কোহলিই। সচিনের একটা রেকর্ড ভাঙলেন। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ২৮ হাজার রানও ফেললেন তিনি। আউট হয়ে গেলেন ৯৩ রানে।

এদিকে কোহলি প্যাভিলিয়নে ফিরতেই চাপে পড়ে যায় ভারত। পরিস্থিতি এমনই জায়গায় পৌঁছয় যে, ভারতের হারের আশঙ্কাও তৈরি হয়। কারণ,  কাইল জেমিসনের গতি ও বাউন্সের রীতিমতো সমস্যায় ভারতীয় ব্যাটাররা। এরমাঝেই । ২৩ বলে ২৯ রানের  কার্যকরী ইনিংস খেলে দিলেন হর্ষিত রানা। শেষপর্যন্ত ম্যাচটি জিতল ভারত।

আরও পড়ুন:  Team India's Star Horror Church Incident: 'কেউ বসে ছিল, তার মাথার...', চার্চে নিজের মৃত্যু দেখলেন টিম ইন্ডিয়ার স্টার! অলৌকিক! অবিশ্বাস্য!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
IND Vs NZodi seriesViral KohliTeam India
পরবর্তী
খবর

Abhishek Sharma Net Worth And Car Collection: ১০৫০০০০০০ টাকার Ferrari গ্যারেজে! অমৃতসরের বাংলোয় চমকাচ্ছে BMW-Haval! কীভাবে এত টাকার মালিক অভিষেক?
.

পরবর্তী খবর

Mamatabala Thakur: 'কোথায় রোহিঙ্গা! এসআইআর-এ মতুয়াদের নামই সবচেয়ে বেশি বাদ যাবে'...