IND vs SA T20: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হেলায় জয়! সিরিজে এগিয়ে গেল ভারত...

IND vs SA T20:  ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১-এ এগিয়ে গেল ভারত।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 14, 2025, 11:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার দূরন্ত কামব্যাক ভারতের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি টোয়েন্টিতে রীতিমতো দাপট দেখালেন সূর্যকুমাররা। হাসতে হাসতে ম্যাচ বের করল  টিম ইন্ডিয়া। তাও আবার ৪ ওভার ১ বল বাকি থাকতেই!

৫ ম্যাচের সিরিজ। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জয়ের পর, আর দ্বিতীয়টিতে দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ, রবিবার ছিল তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। যে জিতবে, সিরিজ এগিয়ে যাবে সে। দুটি বদল হয়েছিল ভারতীয় দলে।  জশপ্রীত বুমরাহ এবং অক্ষর প্যাটেলের জায়গায় এসেছেন গম্ভীরের প্রিয় হর্ষিত রানা এবং কুলদীপ যাদব।  

এদিন ফের টসে জিতে ফিল্ডিংয়েরই সিদ্ধান্ত নেন সূর্যকুমার। প্রথম ওভারেই হেনড্রিক্সকে ফেরান অর্শদীপ। এর পরের ওভারের দ্বিতীয় বলেই হর্ষিতের বলে সাজঘরে ফেরেন ডি কক। আরও একটি উইকেট পান হর্ষিত।  ব্রেভিস আউট করেন তিনি। এরপর একে একে প্যাভিলিয়নে ফেরেন  স্টাবস, বশ, দোনোভান ,  জানসেন। তবে অধিনায়কের ব্যাটে ভর করে ভদ্রস্থ রানে পৌঁছে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১১৭ রানে অলআউট হয় প্রোটিয়াার। অর্শদীপ, হর্ষিত, বরুণ, কুলদীপ নেন দু’টি করে উইকেট।  ১টি করে উইকেট পান  পাণ্ডিয়া এবং শিবম।

দ্বিতীয় ইনিংসে রান তাড়া করতে তেমন কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি ভারতকে। বরং একসময়ে মনে হচ্ছিল,  অভিষেক-গিলের জুটিতেই জয়ের জন্য় প্রয়োজনীয় রান ওঠে যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত  মার্কো জ্যানসেনের বলে বোল্ড আউট হন গিল। ২৫ রানে নটআউট থাকলেন তিলক বর্মা। 

এর আগে, দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্যাটে-বলে পর্যদুস্ত হয়েছিল ভারত। সেবারও  টসে জিতেছিলেন  পাঠা উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাকেই প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলে সূর্যকুমার। সেই সিদ্ধান্তই শেষপর্যন্ত ব্যুমেরাং হয়।  ১৩ রানে শেষ হয়েছিল প্রোটিয়াদের ইনিংস। জবাবে  ১৬২ রানেই গুটিয়ে যায় ভারত। 

ভারতীয় বোলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করলেন  কুইন্টন ডি ককরা। ৪৬ বলে ৯০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে দিলেন  আফ্রিকার ওপেনার। এক ওভারে সাতটা ওয়াইড বল করে বসলেন অর্শদীপ। চার ওভারে ৪৫ রান দেন বুমরাহ। দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে অবশ্য কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন  ৩ ওভারে ২৭ রান দিয়ে এক উইকেট নেন তিনি। ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট বরুণের ঝুলিতে।  কিন্তু ততক্ষণে রানের পাহাড় গড়ে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।  রান তাড়াতে করতে নেমে হতাশ করেন ভারতে ব্যাটারাও। ব্যর্থ হন সূর্যকুমার আর শুভমান গিল। আগের ম্যাচে দূরন্ত খেলেছিলেন যিনি, সেই হার্দিক পাণ্ডিয়াও আউট হয়ে গেল মাত্র ২০ রানেই। লড়ে যাচ্ছিলেন একা তিলক শর্মা, কিন্তু পাশে পেলেন না কাউকে। পরপর আউট হলেন টেন এন্ডাররা।  তখনও পাঁচ বল বাকি।  

