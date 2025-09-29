English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Asia Cup 2025: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের হ্যাটট্রিক! এশিয়া কাপ ভারতেরই..

Asia Cup 2025:   গ্রুপ পর্যায়ের পর এবার ফাইনাল। এশিয়া কাপে ভারতের কাছে ফের হারল পাকিস্তান। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 29, 2025, 12:11 AM IST
Asia Cup 2025: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের হ্যাটট্রিক! এশিয়া কাপ ভারতেরই..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনবদ্য তিলক বর্মা। পাকিস্তান বিরুদ্ধে জয়ের হ্যাটট্রিক। এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত। ফাইনালে ৫ উইকেটে জিতল টিম ইন্ডিয়া।

গ্রুপ পর্যায়ের পর এবার ফাইনাল। এশিয়া কাপে ভারতের কাছে ফের হারল পাকিস্তান। এদিন টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ওপেনিং জুটিতেই ৯৪ রান তোলে ফেলে পাকিস্তান। তখন বুমরাহকে রীতিমতো চাপে রেখেছিলেন পাক ব্যাটাররা। এরপর ভারতের স্পিনারদের সামনেই ধরাশায়ী হয়ে যান পাকিস্তান। প্রথম তিনজনের পর আর কেউ দুই সংখ্যায় পৌঁছয়নি।  ১৪৬ রানে অলআউট হয়ে যায় পাক বাহিনী।

জবাবে ব্যাট করতে শুরুতে চাপ পড়ে যায় ভারত। মাত্র  ২০ রানের মধ্যে ৩ উইকেট পড়ে যায়। বিপদের সময়  দলের হাল ধরেন তিলক বর্মা।  সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে  ৫৭ রানের পার্টনারশিপ গড়েন তিনি।  সেখান থেকে তিলক বর্মা প্রথমে সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে ৫৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়েন। এরপর শিবম দুবের সঙ্গে জুটি গড়ে ভারতকে জয়ের পথে নিয়ে যান। দুবে আউট হলেও দমানো যায়নি তিলককে। অপরাজিত থেকে তিনি ভারতকে জয়ের স্বাদ এনে দেন।  এরপর শিবম দুবের সঙ্গে জুটি গড়ে ভারতকে জয়ের পথে নিয়ে যান। দুবে আউট হলেও দমানো যায়নি তিলককে। অপরাজিত থেকে তিনি ভারতকে জয়ের স্বাদ এনে দেন। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Asia Cup Finaltoday match timehd stream asia cup 2025india national cricket team vs pakistan national cricket team playershow to watch asia cup for freematch time todayind vs pak toss timeindia vs pakistan tossind vs pak tossindia-pakistan final matchfinal match of asia cup 2025ind vs pak final asia cup 2025
