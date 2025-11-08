India vs Australia 5th T20I: বৃষ্টিতে বাতিল পঞ্চম টি-টোয়েন্টি! অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল ভারত....

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India vs Australia 5th T20:  বৃষ্টিবিঘ্নিত সিরিজে টুর্নামেন্টের সেরা অভিষেক শর্মা। টি-২০ ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম হাজার রান করার রেকর্ড করলেন তিনি।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 8, 2025, 06:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের মতো এবার অস্ট্রেলিয়াতেও বাদ সাধল বৃষ্টি! ব্রিসবেনে পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ বাতিল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫ ম্য়াচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল ভারত। সিরিজের প্রথম ম্যাচটিও বৃষ্টির জন্য বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিসবেনে ম্য়াচ কিন্তু নির্ধারিত সময়েই শুরু হয়েছিল। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। এরপর বৃষ্টিতে যখন খেলা বন্ধ হয়, তখন ভারতের স্কোর ছিল ৪ ওভার ৫ বলে বিনা উইকেটে ৫২। এদিন তিলক বর্মাকে বদলে সুযোগ পেয়েছিলেন রিঙ্কু সিং। কিন্তু শেষপর্যন্ত খারাপ আবহাওয়ার কারণে আর খেলা শুরু করা যায়নি।

ঘন ঘন বজ্রপাত। প্রবল শব্দ। খেলা শুরু পর থেকে আবহাওয়া খারাপ হচ্ছিল। তবে প্রথমে বৃষ্টি ছিল না। ক্রিকেটাররা তো বটেই, দশর্কদের নিরাপত্তার জন্যই খেলা বন্ধ করে দিতে হয়। মাঠের একেবারে নিচের দিকে শেডহীন গ্যালারিতে যে দর্শকরা বসে ছিলেন, তাঁদের উপরের সারিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। নিচের সারিতে কাউকে বসতে দেওয়া হয়নি। এমনকী, খেলা বন্ধ হওয়ার পরেও জায়ান্ট স্ক্রিনে ছিল সতর্কবার্তা,  'আমরা বিপজ্জনক আবহাওয়ার সম্মুখীন। দয়া করে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিন'।

এদিকে খেলা বন্ধ হওয়ার বৃষ্টি নামে। কিন্তু কয়েক দফায় বৃষ্টি সাময়িকভাবে থামলেও খেলা চালু করা যায়নি। বৃষ্টিবিঘ্নিত সিরিজে টুর্নামেন্টের সেরা হয়েছেন অভিষেক শর্মা। এদিন টি-২০ ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম হাজার রান করার রেকর্ড করেন তিনি।

