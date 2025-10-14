India vs West Indies: টেস্ট সিরিজ ভারতেরই, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নয়া রেকর্ড শুভমানের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
India vs West Indies: টেস্ট সিরিজ ভারতেরই, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নয়া রেকর্ড শুভমানের...

India vs West Indies: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টানা দশটা টেস্ট সিরিজে জিতল ভারত।

তনুময় ঘোষাল | Oct 14, 2025, 09:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এখন অতীতের ছায়া মাত্র। সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর নেই। তবু কিছুটা লড়াই দিলেন ক্যারিবিয়ানরা। দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজ পকেটে পুরে ফেলল ভারত। সঙ্গে ম্যালকম মার্শাল, হোল্ডিংদের দেশের বিরুদ্ধে টানা দশটি টেস্ট সিরিজ জেতার রেকর্ডও গড়লেন শুভমন গিলরা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে যে ভারতই জিতবে, তা জানাই ছিল। তবে যতটা সহজ ভাবা হয়েছিল, ততটা সহজে কিন্তু জয় এল না। বরং বিপক্ষকে ফলো অন  করিয়েও চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে হল ভারতকে।  ১২১ রান তাড়া করতে নেমে ৩ উইকেটও পড়ল। শেষপর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা রেখে ৭ উইকেটে  ভারতকে জেতালেন কে এল রাহুল।

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ভারত। ৫১৮ রান তোলেন শুভমান গিলরা। জবাবে ২৪৫ রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সঙ্গে ক্যারিবিয়ানদের ফলো অন করান শুভমান। কিন্তু ২৭০ রানে পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত কামব্যাক করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপে জোড়া সেঞ্চুরিতে ইনিংসে হার বাঁচায় তারা। টসের সময়েই ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক জানিয়েছিলেন, ৯০ ওভার ব্যাট করাই তাঁর লক্ষ্য। ম্যাচ শেষে স্কোরকার্ড বলছে, দুই ইনিংস মিলিয়ে প্রায় ২০০ ওভার ব্যাট করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। 

