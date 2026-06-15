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Women’s World Cup 2026: বাইশ গজে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক: পাকিস্তানে হেলার হারিয়ে মহিলা বিশ্বকাপে অভিযান শুরু ভারতের

Women’s World Cup 2026:  স্মৃতি মান্ধানা, রিচা ঘোষদের  সামনে দাঁড়াতে পারলেন না ফতিমা সানারা। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 15, 2026, 12:17 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:17 AM IST
Women’s World Cup 2026: বাইশ গজে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক: পাকিস্তানে হেলার হারিয়ে মহিলা বিশ্বকাপে অভিযান শুরু ভারতের
Image Credit: বাইশ গজে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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বাইশ গজে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক: পাকিস্তানকে হারিয়ে মহিলা বিশ্বকাপে অভিযান শুরু ভারতের
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