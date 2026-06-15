/Women’s World Cup 2026: বাইশ গজে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক: পাকিস্তানে হেলার হারিয়ে মহিলা বিশ্বকাপে অভিযান শুরু ভারতের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ক্রিকেট মাঠে ফের ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’! ফের বিশ্বকাপে আসরে পাক-বধ ভারতের। স্মৃতি মান্ধানা, রিচা ঘোষদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না ফতিমা সানারা। ‘চিরশত্রু’দের ৬৪ রানে হারিয়ে দিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল।
বার্মিংহ্যামের উইকেট ব্যাটসম্যানের স্বর্গ। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। প্রথম বলে ছক্কা হাঁকান শেফালি বর্মা। তবে দ্রুতই তাঁকে প্যাভিলিয়নে ফেরান সাদিয়া ইকবাল। রান পেলেন না জেমাইমা রডরিগেজও। এরপরই ইনিংসের হাল ধরেন স্মৃতি মন্ধানা ও হরমনপ্রীত। সিঙ্গল-ডাবলসে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন তাঁরা।
উইকেটে থিতু হওয়ার পর রীতিমতো আগ্রাসী হয়ে ওঠেন দু'জনেই। ৩৪ বলে হাফসেঞ্চুরি করেন স্মৃতি। ৪৪ বলে ৬৮ রান করে আউট হন তিনি। শেষ দিকে ঝড় তোলেন বাংলার রিচা ঘোষ। ৬ উইকেটে ১৭০ রান শেষ হয় ভারতের ইনিংস।
এদিকে রান তাড়া করতে নেমে কিন্তু দারুণ শুরু করেছিলেন দুই পাক ওপেনার মুনিবা আলি ও গুল ফিরোজা। যদিও তাঁদের জুটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ১২ রান করে ফিরোজা আউট হতেই পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ে ধস নামে। লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন মুনিবা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)