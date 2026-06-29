Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /এবার অলিম্পিকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল!

এবার অলিম্পিকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল!

অলিম্পিকে এবার ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন হরমনপ্রীত কৌররা। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 30, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:05 AM IST
এবার অলিম্পিকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল!
Image Credit: এবার অলিম্পিকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কেতন আগরওয়াল খুনে ১৮০ ডিগ্রি মোড়? সিয়ার হাত টেনে জোর করে বসিয়ে রাখছিল কেতন,
Ketan Agarwal murder case7 min ago
2
BHU Medical college44 min ago
3
Byron Biswas52 min ago
4
gold price1 hr ago
5
Spinal Muscular Atrophy2 hrs ago