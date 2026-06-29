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এবার অলিম্পিকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল!

অলিম্পিকে এবার ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন হরমনপ্রীত কৌররা। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 30, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:05 AM IST
এবার অলিম্পিকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল!
Image Credit: এবার অলিম্পিকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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