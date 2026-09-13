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শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এশিয়াসেরা ভারতের মেয়েরাই!

India Women Asia Cup Champions:   ভারতের ১৮৩ রানের জবাবে  ১১১ রানে অলআউট শ্রীলঙ্কা। দুরন্ত ব্য়াটিং স্মৃতি-শেফালির।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 14, 2026, 12:10 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:10 AM IST
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এশিয়াসেরা ভারতের মেয়েরাই!
Image Credit: এশিয়াসেরা ভারতের মেয়েরাই!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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