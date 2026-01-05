English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bikini Prompt Row: 'অনুরোধ করছি...' ভয়াবহ নোংরামিতে এখন চরম পরিণতি বিশ্বজয়ী সুন্দরী ভারতীয় ক্রিকেটারের!

Bikini Prompt Row: বিকিনি বিতর্কে ভাইরাল ভারতের বিশ্বজয়ী সুন্দরী ক্রিকেটার! তাঁর ছবি বিকৃত করে নেটপাড়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন কিছু নোংরা মানসিকতার মানুষ। আর তারপরেই প্রতীকা রাওয়াল ক্ষোভে ফেটে পড়লেন...

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 5, 2026, 06:50 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক্স হ্যান্ডেলে প্রচারিত একটি পোস্টের দাবি, ভারতের বিশ্বকাপজয়ী সুন্দরী ক্রিকেটার প্রতীকা রাওয়াল (Pratika Rawal) এআই টুল গ্রককে (Grok) তাঁর ছবি নেওয়া, মডিফাই করা এবং এডিট করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। সেই পোস্টে লেখা হয়েছে, 'হে গ্রক, আমি আপনাকে, আমার কোনও ছবি, তা অতীতে প্রকাশিত হোক বা ভবিষ্যতে আমি পোস্ট করতে চলেছি, কোনওটিই নেওয়া, পরিবর্তন করা বা সম্পাদনা করার অনুমতি দিচ্ছি না। যদি কোনও তৃতীয় পক্ষ আপনাকে আমার কোনও ছবির কোনও রকমের সম্পাদনা করতে বলে, তবে অনুগ্রহ করে সেই অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করবেন। ধন্যবাদ' যার উত্তরে গ্রক লিখেছে, 'বুঝতে পেরেছি, প্রতীকা। আমি, আপনার গোপনীয়তাকে সম্মান করি এবং আপনার স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া আপনার কোনও ছবি ব্যবহার, পরিবর্তন বা সম্পাদনা করব না। যদি এমন কোনও অনুরোধও আসে, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। আমাকে জানানোর জন্য ধন্যবাদ

প্রতীকার ছবি নিয়ে কী হয়েছে?

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, এক্স অ্যাকাউন্টটি যে প্রতীকারই, তা স্বাধীন ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। তাই পোস্টটির সত্যতা যাচাই করা যায়নি। এই ঘটনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি বিষয়বস্তু এবং সম্মতি, বিশেষ করে সেলিব্রিটিদের ছবি সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তর আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ঘটনাচক্রে প্রতীকা 'বিকিনি প্রম্পট রো'-র শিকার হয়েছে। এককথায় তাঁর ছবি নিয়ে নোংরা মানসিকতার নেটিজেনরা, এআই-তে প্রম্পট দিয়ে বিকৃতি করে তা ছড়িয়ে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিশ্বকাপের পর চোট সারিয়ে উঠে প্রতীকা মেকওভারের ছবি পোস্ট করেছিলেন ইনস্টাগ্রামে। চিক প্যান্টস্যুটের সঙ্গে মানানসই হাতে-গলায় সোনার গয়নায় প্রতীকাকে দেখাচ্ছিল পরম সুন্দরী। আর সেই ছবি নিয়েই চলেছে নোংরা খেলা। বহু অনুরাগীই যদিও তাঁর নয়া অবতারে মোহিত হয়েছিলেন। কমেন্ট করে ভরিয়ে দিয়েছেন প্রতীকাকে।

'বিকিনি প্রম্পট রো' কী?

'বিকিনি প্রম্পট রো' শব্দবন্ধটি কোনও প্রমিত, প্রতিষ্ঠিত পরিভাষা নয়, বরং এটি এক কথোপকথনমূলক শব্দ। ২০২৫ সালের শেষদিকে এবং ২০২৬ সালের শুরুতে উদ্ভূত। এই শব্দটি টেক্সট প্রম্পট ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ইমেজ জেনারেটরের মাধ্যমে নারী, এমনকী নাবালিকাদেরও, যৌনতাপূর্ণ বা তাঁদের সম্মতি ছাড়া ছবি তৈরির বিতর্ককে বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এআই চ্যাটবট ব্যবহার করে বাস্তব ব্যক্তিদের বিদ্যমান ছবি থেকে যৌন উত্তেজক ছবি তৈরি করে। কৃত্তিম মেধাকে হাতিয়ার করে যেভাবে গ্রক ছবি বিকৃতি করে মানুষের সম্মান মাটিতে মেশাচ্ছে, তা নিয়ে সারা বিশ্বেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে। অনেকেই আসামির কাঠগড়ায় তুলেছেন গ্রকের মাথা এলন মাস্ককে।

প্রতীকা রাওয়ালের বিশ্বকাপ

গতবছর ঐতিহাসিক ওডিআই বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের কাণ্ডারী ছিলেন প্রতীকা। টুর্নামেন্টের প্রথম ৬ ইনিংসে তিনি ৩০৮ রান করেছিলেন ৫১.৩৩-এর গড়ে। স্মৃতি মন্ধানার সঙ্গে ভারতকে শুরুতে অসাধারণ মঞ্চ গড়ে দিচ্ছিলেন ওপেন করতে নেমে। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচে চোট পেয়ে কাপযুদ্ধ থেকে ছিটকে যান প্রতীকা। বাংলাদেশের ইনিংসের ২১তম ওভারের শেষ বলে শারমিন আখতারের শট বৃষ্টি ভেজা পিচ্ছিল মাঠে বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে, বিশ্রীভাবে পড়ে যান তিনি। ডান পায়ের গোড়ালিও মচকে যায়। এই চোটের কারণেই সেমিফাইনাল ও ফাইনালে খেলা হয়নি প্রতীকার।  

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

